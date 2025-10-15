باشگاه خبرنگاران جوان- صالحی امیری عصر چهارشنبه در بدو ورود به استان کردستان با حضور در گلزار شهدای بهشت محمدی سنندج و اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدای استان ادای احترام کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفری ۲روزه از پروژه‌های شاخص گردشگری استان از جمله پروژه گردشگری قشلاق_ گریزه بازدید خواهد کرد.

وی همچنین در نشست شورای اداری استان کردستان حضور می‌یابد و با سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه صنایع‌دستی و گردشگری استان نیز دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی روز پنجشنبه نیز با حضور در شهرستان مریوان، از چند طرح گردشگری و جاذبه فرهنگی و تاریخی این شهرستان بازدید خواهد کرد.