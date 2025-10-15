سید رضا صالحی امیری" وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور در گلزار شهدای بهشت محمدی سنندج به مقام شامخ شهدای کردستان ادای احترام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- صالحی امیری عصر چهارشنبه در بدو ورود به استان کردستان با حضور در گلزار شهدای بهشت محمدی سنندج و اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدای استان ادای احترام کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفری ۲روزه از پروژه‌های شاخص گردشگری استان از جمله پروژه گردشگری قشلاق_ گریزه بازدید خواهد کرد.

وی همچنین در نشست شورای اداری استان کردستان حضور می‌یابد و با سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه صنایع‌دستی و گردشگری استان نیز دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی روز پنجشنبه نیز با حضور در شهرستان مریوان، از چند طرح گردشگری و جاذبه فرهنگی و تاریخی این شهرستان بازدید خواهد کرد. 

برچسب ها: کردستان ، وزیر ، میراث فرهنگی
خبرهای مرتبط
رونمایی از پوستر هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان
توانمندسازی صنعتگران کردستان با رفع موانع و توسعه زیرساخت‌ها در اولویت است
‌روستا بازار‌ها منجر به تقویت و رونق صنایع‌دستی روستایی کردستان می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پوشش خدماتی بهزیستی کردستان برای نابینایان/ تأکید بر فناوری و برابری فرصت‌ها
کلنگ احداث دومین چمن مصنوعی مدارس استثنایی کردستان بر زمین خورد
بیش از هزار دانش آموز با نیاز ویژه کردستانی روز پارالمپیک را جشن گرفتند
آخرین اخبار
بیش از هزار دانش آموز با نیاز ویژه کردستانی روز پارالمپیک را جشن گرفتند
کلنگ احداث دومین چمن مصنوعی مدارس استثنایی کردستان بر زمین خورد
پوشش خدماتی بهزیستی کردستان برای نابینایان/ تأکید بر فناوری و برابری فرصت‌ها