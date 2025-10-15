رئیس سازمان ملی تعلیم‌وتربیت کودک گفت: در مجلس، بحث اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی در دست بررسی است و وزارت آموزش و پرورش موظف است زیرساخت‌های لازم را برای این اقدام فراهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا شیخ‌الاسلام، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، در گردهمایی مشترک شورای معاونین وزارت و مدیران‌کل آموزش‌وپرورش سراسر کشور بر نقش حیاتی مدیران در تحقق مدیریت مسئله‌محور و سامان‌دهی دوره پیش‌دبستانی تأکید کرد و اظهار داشت: از مدیران‌کل استان‌ها که در برگزاری جشن غنچه‌ها حضور مؤثر داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم چراکه گزارش‌های ارسالی از استان‌ها، نشان از اهتمام بالای مدیران و همکاران به اجرای منسجم برنامه‌های تربیتی و آموزشی در سطح کشور داشت و بازتاب این تلاش‌ها در دولت و میان مردم، ارزشمند و تحسین‌برانگیز بود.

وی با اشاره به ضرورت حرکت مدیران به‌سوی مدیریت مسئله‌محور افزود: مدیران ما باید به‌جای رویکرد انفعالی، با نگاه مسئله‌محور در میدان مدیریت حاضر شوند؛ تجربه نشان داده است که مدیریت مسئله‌محور از سرمایه‌گذارترین و پربازده‌ترین شیوه‌های مدیریتی است و می‌تواند رشد و ارتقای سازمانی را در پی داشته باشد و با هماهنگی و همدلی مدیران کل در سراسر کشور، امروز شاهد شکل‌گیری چنین نگاهی هستیم.

شیخ الاسلام با اشاره به استقرار ادارات تعلیم و تربیت کودک در استان‌ها تصریح کرد: در مدت کوتاهی که از تشکیل سازمان می‌گذرد، موفق شدیم در ۷۳۸ منطقه آموزشی کشور، کارشناسان و مدیران این حوزه را منصوب کنیم که این اقدام حاصل دقت نظر وزیر محترم و پیگیری‌های مستمر مدیران‌کل بوده است.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد استان‌ها در اجرای برنامه‌های سازمان گفت: از وزیر محترم درخواست کرده‌ام تا فرصتی برای انجام ارزیابی جامع از وضعیت ادارات تعلیم و تربیت کودک در سراسر کشور فراهم شود تا بتوانیم میزان پیشرفت، پوشش تحصیلی، و کیفیت اجرای مأموریت‌ها را بررسی کنیم.

وی ادامه داد: هفت میلیون نوآموز و نونهال در سراسر کشور مخاطبان ما هستند و انتظار جامعه و حاکمیت از آموزش و پرورش، سامان‌دهی دقیق این حوزه است.

شیخ‌الاسلام با بیان اهمیت دوره پیش‌دبستانی به‌عنوان زیربنای نظام تعلیم و تربیت کشور گفت: در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش، بحث اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی در دست بررسی است و وزارت آموزش و پرورش موظف است زیرساخت‌های لازم را برای این اقدام فراهم کند و بنابراین از همه مدیران‌کل انتظار داریم دوره پیش‌دبستانی را به‌عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در ادامه به موضوع شناسایی و سامان‌دهی مراکز غیرمجاز آموزشی اشاره کرد و ادامه داد: برخی استان‌ها عملکرد مطلوبی در این زمینه داشته‌اند و موفق شده‌اند مراکز بدون مجوز را یا تعطیل کنند یا در مسیر دریافت مجوز قانونی قرار دهند و از سایر استان‌ها نیز انتظار داریم موضوع مراکز غیرمجاز را در شورای آموزش و پرورش استان مطرح و صورت‌جلسات آن را به سازمان ارسال کنند تا هماهنگی لازم برای برخورد قانونی صورت گیرد.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزش مربیان ارشد در تهران اذعان کرد: از هر استان هفت مربی ارشد در این دوره‌ها شرکت کردند و لازم است با بازگشت به استان، آموزش‌های لازم را به سایر مربیان منتقل کنند و همچنین طرح تابستانی یک‌ماهه برای آموزش و آمادگی مراکز پیش‌دبستانی، امسال با دقت بیشتری اجرا و فرآیند ابلاغ و دریافت شهریه‌ها نسبت به سال‌های گذشته تسریع شد.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

