طراحی و ساخت سکویی برای صادرات کالای ایرانی به بازار جهانی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی ـ دانشمند، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان با اشاره به طراحی و ساخت سکویی برای صادرات کالای ایرانی گفت: با نزدیک به دو دهه فعالیت تخصصی در صنعت فناوری اطلاعات، شرکت ما به‌عنوان یکی از شرکت‌های نرم‌افزاری پیشرو کشور، فعالیت‌های خود را در سه حوزه کلیدی شامل تجارت الکترونیک بین‌الملل، تحول دیجیتال، و هوش مصنوعی در صنایع نفت، گاز و انرژی گسترش داده است.

او افزود: شرکت ما از جمله نخستین شرکت‌هایی است که با راه‌اندازی یک سکو (پلتفرم) تجارت الکترونیک بین‌الملل، بستر صادرات کالا‌های ایرانی را به بازار‌های منطقه‌ای و جهانی فراهم کرده است. این سکو با امکان نمایه‌سازی چندزبانه محصولات ایرانی، زمینه‌ای را فراهم آورده تا مصرف‌کنندگان و خریداران از کشور‌های اسلامی و فارسی‌زبان، بتوانند کالای ایرانی را به زبان خود جست‌و‌جو و خریداری کنند.

او گفت: مسئولان این شرکت با اشاره به تجربه موفق در اتصال صادرکنندگان ایرانی به بازار‌های خارجی، به‌ویژه در دوران پاندمی کرونا، از آماده‌سازی نسل سوم سکوی صادراتی خود مبتنی بر زنجیره تأمین خبر داده‌اند که هم‌اکنون در مرحله تست نهایی قرار دارد.

تمرکز بر تحول دیجیتال سازمانی با رویکرد عملیاتی

مدیر عامل این شرکت اظهار کرد: در حوزه تحول دیجیتال، شرکت ما با تکیه بر تجربه گسترده در طراحی و اجرای پروژه‌های معماری سازمانی، از توسعه یک متدولوژی بومی برای استقرار طرح‌های تحول دیجیتال خبر داده است. این روش که با تمرکز بر برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی شده، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا سردرگمی ناشی از پیچیدگی‌ها و تفاوت سلایق را مدیریت کرده و مسیر تحول را به‌صورت مرحله‌ای و قابل اندازه‌گیری طی کنند.

او معتقد است مقاومت در برابر تحول دیجیتال، اغلب ناشی از عدم وضوح مسیر و نه مخالفت واقعی است. آنها تأکید دارند که با ایجاد اجماع میان ذی‌نفعان و تعریف پروژه‌های قابل لمس، می‌توان زمینه پذیرش و مشارکت را فراهم کرد.

هوش مصنوعی در خدمت صنایع نفت، گاز و انرژی

در حوزه هوش مصنوعی، تمرکز ما بر کاربرد‌های عملیاتی این فناوری در صنایع بزرگ کشور به‌ویژه نفت و گاز است. پروژه‌ای با هدف پیش‌بینی هزینه پروژه‌های EPC با استفاده از داده‌های سازمانی، از جمله دستاورد‌های این بخش است.

این شرکت با هشدار نسبت به نگاه صرفاً نمایشی و تبلیغاتی به هوش مصنوعی در کشور، خواستار حرکت به سمت کاربرد واقعی و داده‌محور در سازمان‌ها شده است. به گفته مسئولان، ایجاد حساسیت نسبت به داده و نگهداری صحیح آن، پیش‌نیاز بهره‌برداری مؤثر از مدل‌های هوش مصنوعی است.

همکاری بین‌سازمانی، شرط موفقیت ملی

پیک فرزانه تأکید دارد که موفقیت پروژه‌هایی از این دست، مستلزم همکاری میان دستگاه‌های کلان کشور از جمله گمرک، بانک مرکزی و سازمان‌های ناظر بر تجارت خارجی است. به گفته آنان، تجربه موفق سکوی علی‌بابا در چین می‌تواند الگویی برای نقش پلتفرم‌های صادراتی در رشد اقتصادی ایران باشد.

مسئولان این شرکت همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه منطقه‌ای سکوی خود خبر داده‌اند و ضمن ابراز امیدواری برای همکاری با نهاد‌هایی همچون معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، خواستار حمایت از زیست‌بوم صادرات دیجیتال کشور شده‌اند.