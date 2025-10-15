باشگاه خبرنگاران جوان - امیرعباس نظری زاده گفت: با پیگیری‌های مقام ارشد استان و هماهنگی‌های انجام شده پرواز مسیر خرم آباد ـ عسلویه از ۳ آبان ماه برای نخستین بار توسط شرکت هواپیمایی ماهان انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه اعلام شده این پرواز‌ها به صورت هفتگی و در روز‌های شنبه ساعت ۱۵:۱۵ از فرودگاه خرم آباد به مقصد عسلویه و ساعت ۱۸:۳۰ از عسلویه به مقصد خرم آباد دایر می‌شود.

وی گفت: مسافران می‌توانند جهت تهیه بلیط به آژانس‌های مسافرتی و دفاتر فروش بلیط در سطح شهر مراجعه یا از طریق سایت‌های معتبر نسبت به تهیه بلیط اقدام کنند و جهت اطلاع از آخرین وضعیت پرواز‌های فرودگاه شهدای خرم آباد با شماره ۱۹۹ تماس حاصل نمایند.

هم اکنون در هفته تنها چهار پرواز رفت و برگشت در مسیر تهران - خرم آباد برقرار است.

منبع: روابط عمومی فرودگاه شهدای خرم‌آباد