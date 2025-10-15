مدیر فرودگاه شهدای خرم‌آباد گفت: پرواز مستقیم خرم آباد - عسلویه و بالعکس برای نخستین بار از سوم آبان ماه در این فرودگاه دایر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  امیرعباس نظری زاده گفت: با پیگیری‌های مقام ارشد استان و هماهنگی‌های انجام شده پرواز مسیر خرم آباد ـ عسلویه از ۳ آبان ماه برای نخستین بار توسط شرکت هواپیمایی ماهان انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه اعلام شده این پرواز‌ها به صورت هفتگی و در روز‌های شنبه ساعت ۱۵:۱۵ از فرودگاه خرم آباد به مقصد عسلویه و ساعت ۱۸:۳۰ از عسلویه به مقصد خرم آباد دایر می‌شود.

وی گفت: مسافران می‌توانند جهت تهیه بلیط به آژانس‌های مسافرتی و دفاتر فروش بلیط در سطح شهر مراجعه یا از طریق سایت‌های معتبر نسبت به تهیه بلیط اقدام کنند و جهت اطلاع از آخرین وضعیت پرواز‌های فرودگاه شهدای خرم آباد با شماره ۱۹۹ تماس حاصل نمایند.

هم اکنون در هفته تنها چهار پرواز رفت و برگشت در مسیر تهران - خرم آباد برقرار است.

منبع:  روابط عمومی فرودگاه شهدای خرم‌آباد

برچسب ها: فرودگاه خرم آباد ، لرستان
خبرهای مرتبط
لرستان؛
برنامه پرواز‌های فرودگاه خرم‌آباد ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
لرستان؛
برنامه پرواز‌های فرودگاه خرم‌آباد ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
لرستان؛
فرودگاه خرم آباد تعطیل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زالزالک‌های لرستان؛ سرخ‌ترین لبخند پاییز بر دامان زاگرس
الیگودرز، قلب تپنده فرصت‌های معدنی ایران
فاجعه در بیمارستان‌های بروجرد؛ دپوی زباله‌های عفونی جان پرسنل و بیماران را تهدید می‌کند!
رویای قطار در لرستان؛ طرح‌های ریلی در پیچ و خم اختلافات و بی‌پولی
آغاز واکسیناسیون آنفلوانزا در خرم آباد
دستگیری ۴۴ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی در پلدختر
پرواز عسلویه در فرودگاه خرم‌آباد برقرار شد
تلخی کام کشاورزان لرستان با نبود مشتری؛ کارخانه قند چغندر پاییزه را نمی‌خرد
سد زیبا محمد؛ گره بودجه‌ای که توسعه را متوقف کرده است
آخرین اخبار
سد زیبا محمد؛ گره بودجه‌ای که توسعه را متوقف کرده است
تلخی کام کشاورزان لرستان با نبود مشتری؛ کارخانه قند چغندر پاییزه را نمی‌خرد
پرواز عسلویه در فرودگاه خرم‌آباد برقرار شد
آغاز واکسیناسیون آنفلوانزا در خرم آباد
دستگیری ۴۴ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی در پلدختر
الیگودرز، قلب تپنده فرصت‌های معدنی ایران
فاجعه در بیمارستان‌های بروجرد؛ دپوی زباله‌های عفونی جان پرسنل و بیماران را تهدید می‌کند!
زالزالک‌های لرستان؛ سرخ‌ترین لبخند پاییز بر دامان زاگرس
رویای قطار در لرستان؛ طرح‌های ریلی در پیچ و خم اختلافات و بی‌پولی
ازدواج دیرهنگام و جمعیت رو به کاهش؛ لرستان به راهکار نیاز دارد
ادارات و دستگاه‌های اجرایی لرستان پنجشنبه‌ها دورکار شدند
ضرورت توجه ملی و راهبردی به توسعه متوازن استان‌ها ؛ آب لرستان به کام صنایع آب بر کشور
گام بلند لرستان برای ثبت جهانی مسجد جامع بروجرد
جشنواره انار کوهدشت؛ فرصتی برای معرفی ظرفیت بزرگ استان به کشور
اجرای طرح ملی افزایش تولید در دامداری‌های روستایی و عشایری ۱۹۴ روستای لرستان کلید خورد
حس خوب زندگی در روستا‌های لرستان + فیلم
تعاونی‌های مسکن در بروجرد؛ رؤیایی که به کابوس تبدیل شد
بافت تاریخی و کهن بروجرد در محاصره ترافیک شهری
پروژه فاضلاب ونایی؛ وقتی کمبود منابع و هماهنگی، سرعت کار را می‌گیرد