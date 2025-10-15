اوکراین اعلام کرد که برای خرید سلاح‌های آمریکایی و تولید گسترده پهپاد در سال آینده، به ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار کمک نظامی از متحدان نیاز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دنیس شمیخال، وزیر دفاع اوکراین گفت که دولت این کشور در سال آینده میلادی طبق ابتکار ناتو برای خرید سلاح‌های آمریکایی، به کمک نظامی به ارزش بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت.

وی در سخنرانی خود در یک اجلاس دفاعی که در بروکسل انجام شد، افزود که اوکراین با تأمین مالی کافی از سوی متحدان قادر به تولید ۱۰ میلیون پهپاد در سال ۲۰۲۶ است، اما در عین حال به گلوله‌های توپخانه بیشتری نیاز دارد.

برنامه «کمک مالی سریع ناتو» تصمیم جدید این ائتلاف برای اوکراین است. از آن جایی که انبار‌های تسلیحاتی کشور‌های اروپایی تا حد زیادی خالی شده است، طبق این برنامه، کشور‌های عضو با تأمین مالی مشترک، تسلیحات آمریکایی را برای اوکراین خریداری می‌کنند. این رویکرد به جای ارسال مستقیم سلاح از انبار‌های ملی، به کشور‌های ناتو اجازه می‌دهد که با استفاده از منابع مالی خود، تجهیزات مورد نیاز اوکراین را تأمین کنند.

کشور‌هایی مانند آلمان، استونی، فنلاند، لیتوانی و سوئد در این برنامه مشارکت کرده‌اند. اما با وجود این کمک‌ها، حمایت نظامی از اوکراین در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. طبق آمار ارائه شده، در ماه‌های ژوئیه و اوت ۲۰۲۵، کمک‌های نظامی به اوکراین ۴۳ درصد کاهش یافته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: وزیر دفاع اوکراین ، ائتلاف ناتو ، تامین تسلیحاتی اوکراین
خبرهای مرتبط
ترامپ به دنبال نجات آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه است
کرملین:
از تمایل ترامپ برای تمرکز بر پایان جنگ اوکراین پس از توافق غزه استقبال می‌کنیم
مقامات اوکراینی با سازندگان موشک‌های تاماهاوک در آمریکا دیدار کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جنون بربریت سربازان رژیم صهیونیستی در غزه + تصاویر
مذاکره مستقیم؛ اسم رمز تسلیم
آیا سنوار این روزهای غزه را ندیده بود؟
الجولانی خواستار استرداد «بشار اسد» است
ضرب و شتم مروان برغوثی در زندان‌های اسرائیل
اسرائیل حماس را با حمله جدید تهدید کرد
جزئیات عملیات فرار از زندان «جلبوع» از زبان مغز متفکر آن
هشدار نهایی مقاومت فلسطین به مزدوران اسرائیل در غزه
تاریخ دیدار ترامپ با شی جین پینگ مشخص شد
حمله شدید اوباما به ترامپ درپی استقرار گارد ملی برای سرکوب داخلی
آخرین اخبار
۲ شهید در پی نقض آتش‌بس رژیم صهیونیستی در جنوب غزه و لبنان
آغاز عملیات گسترده پاکسازی آوار در شهر غزه + فیلم
یونیسف: ۹۰ درصد خانه‌ها در غزه آسیب دیده یا ویران شده‌اند
پزشک فلسطینی از شکنجه و بدرفتاری شدید در اسارت رژیم اسرائیل پرده برداشت
رویترز: انتظار می‌رود گذرگاه رفح روز پنجشنبه باز شود
مقامات اوکراینی با سازندگان موشک‌های تاماهاوک در آمریکا دیدار کردند
توافق پاکستان و افغانستان بر سر آتش‌بس ۴۸ ساعته
صلیب سرخ: پیکر ده‌ها فلسطینی از اسرائیل دریافت شده است
انگلیس ۹۰ کشتی، شرکت و فرد روسی را تحریم کرد
شبکه آب و فاضلاب شهر غزه در آستانه فروپاشی کامل
نتانیاهو پس از درخواست عفو ترامپ دوباره به دادگاه بازگشت
مذاکره مستقیم؛ اسم رمز تسلیم
استقبال پوتین از الجولانی در مسکو
الجولانی خواستار استرداد «بشار اسد» است
اسرائیل حماس را با حمله جدید تهدید کرد
سرنوشت پایگاه‌های روسیه، محور گفتگوی پوتین و الجولانی
اسرائیل هویت یک جسد تحویل شده را تائید نکرد
آمریکا پشتیبان دیوار پهپادی ناتو در برابر روسیه
انتقاد حماس از نقض آتش‌بس پس از سه روز
ضرب و شتم مروان برغوثی در زندان‌های اسرائیل
لغو ویزای ۶ تبعه خارجی در آمریکا به دلیل توئیت درباره چارلی کرک!
۱۵ کشته و ده‌ها زخمی در درگیری‌های مرزی جدید افغانستان و پاکستان
حمله شدید اوباما به ترامپ درپی استقرار گارد ملی برای سرکوب داخلی
الجولانی: سوریه هم با مسکو می‌سازد، هم با واشنگتن
هشدار نهایی مقاومت فلسطین به مزدوران اسرائیل در غزه
آیا سنوار این روزهای غزه را ندیده بود؟
شکست هشتمین تلاش برای پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا
جنون بربریت سربازان رژیم صهیونیستی در غزه + تصاویر
جزئیات عملیات فرار از زندان «جلبوع» از زبان مغز متفکر آن
تاریخ دیدار ترامپ با شی جین پینگ مشخص شد