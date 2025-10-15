باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دنیس شمیخال، وزیر دفاع اوکراین گفت که دولت این کشور در سال آینده میلادی طبق ابتکار ناتو برای خرید سلاحهای آمریکایی، به کمک نظامی به ارزش بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت.
وی در سخنرانی خود در یک اجلاس دفاعی که در بروکسل انجام شد، افزود که اوکراین با تأمین مالی کافی از سوی متحدان قادر به تولید ۱۰ میلیون پهپاد در سال ۲۰۲۶ است، اما در عین حال به گلولههای توپخانه بیشتری نیاز دارد.
برنامه «کمک مالی سریع ناتو» تصمیم جدید این ائتلاف برای اوکراین است. از آن جایی که انبارهای تسلیحاتی کشورهای اروپایی تا حد زیادی خالی شده است، طبق این برنامه، کشورهای عضو با تأمین مالی مشترک، تسلیحات آمریکایی را برای اوکراین خریداری میکنند. این رویکرد به جای ارسال مستقیم سلاح از انبارهای ملی، به کشورهای ناتو اجازه میدهد که با استفاده از منابع مالی خود، تجهیزات مورد نیاز اوکراین را تأمین کنند.
کشورهایی مانند آلمان، استونی، فنلاند، لیتوانی و سوئد در این برنامه مشارکت کردهاند. اما با وجود این کمکها، حمایت نظامی از اوکراین در ماههای اخیر کاهش یافته است. طبق آمار ارائه شده، در ماههای ژوئیه و اوت ۲۰۲۵، کمکهای نظامی به اوکراین ۴۳ درصد کاهش یافته است.
منبع: رویترز