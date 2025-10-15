باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی وزیر کشور شامگاه چهارشنبه ۲۳ مهر در نشست با اعضای خانه احزاب در رابطه با انتخابات شوراهای شهر و تناسبی برگزار شدن آن که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: ما فکر نمیکنیم که با برگزاری یک انتخابات تناسبی، تمام مشکلات کشور حل خواهد شد. این تنها یک گام به جلو و یک تفاوت است تا احزاب و تشکلهای قانونی و رسمی بتوانند فعالیتهای حزبی خود را انجام دهند.
وی افزود: ما معتقدیم که وظیفه وزارت کشور ایجاد فرصت برابر برای رقابت احزاب است. باید این فرصت برابر را فراهم کنیم و زمینه کار حزبی را مهیا سازیم. بخشی از این مسئولیت بر عهده ماست و بخشی دیگر بر عهده شما احزاب است. ما ایدههای زیادی داشتیم.
مومنی ادامه داد: تفاوت این مرحله انتخابات با مراحل قبلی در این است که برگزاری انتخابات به صورت تناسبی و به صورت تمام الکترونیک است. انتخابات در همه شهرها به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و شمارش دستی و مشکلات ناشی از آن نیز از بین خواهد رفت. امیدواریم که بتوانیم به این هدف برسیم و تمام تلاش خود را در این راستا انجام میدهیم. تا این لحظه نیز از برنامهریزی عقب نماندهایم.
وزیر کشور با بیان این که انتخابات تناسبی گامی در جهت تقویت کار حزبی و ائتلافی است، گفت:، اما نمیتواند باز بعضی مشکلات را از جمله انتخاب شهردار را حل کند به همین دلیل ما معتقدیم که این یک گام و فرصت است.
وی یادآور شد: باید توجه داشته باشیم که با برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، تمامی مشکلات از جمله مشکلات آب، برق، روشهای انتخابات و تأیید صلاحیتها، حل نخواهد شد. اگر ما در تهران بتوانیم این مرحله را با موفقیت و با مشارکت بالا پیش ببریم، مرحله بعدی شهرهای دیگر خواهد بود. البته در حال حاضر، طبق قانون، این مرحله فقط برای تهران است و مرحله بعدی برای شهرهای ۵۰۰ هزار نفر به بالا خواهد بود. حتی انتخابات مجلس نیز میتواند به همین شکل انجام شود؛ یعنی هر حزب که درصدی از آرا را کسب کند، به همان نسبت کرسیهایی به آن اختصاص داده میشود.
مومنی با بیان این که با انتخابات تناسبی، کار جمعی، کار حزبی و ائتلافی افزایش پیدا خواهد کرد گفت: انتقاداتی وجود دارد که انتخاب شهردار و مسائل مربوط به آن دچار مشکل میشود. باور کنید که همین حالا نیز این مشکل به صورت جدی وجود دارد. بسیاری از شوراهای شهر که ۹۰ تا ۱۰۰ درصد اعضای آن همفکر هستند، در انتخاب شهردار به مشکل برمیخورند. مثلاً در یک شورا، ممکن است ۶ نفر یک طرف و هفت نفر طرف دیگر باشند و در نهایت تصمیم به تغییر شهردار بگیرند.
وی یادآور شد: میانگین عمر خدمت شهرداران ما ۱.۸ سال است و در برخی شهرها، این میانگین حتی به پنج ماه کاهش مییابد. بنابراین، حتی در شهرهایی که شهردار و اعضای شورای شهر همسو هستند، این مشکلات همچنان وجود دارد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه موضوع انتخابات تناسبی، گامی بزرگ به جلو برای فعالیتهای حزبی محسوب میشود گفت: در وزارت کشور بر این باوریم که باید بستر لازم را فراهم کنیم و فرصت برابر را برای احزاب جهت رقابت سازنده ایجاد کنیم. البته مشکلات زیادی وجود دارد و نمیتوان با یک تغییر کوچک ادعا کرد که تمامی مشکلات کشور حل خواهد شد.
مومنی یادآور شد: در کمیسیون سیاسی دولت سوالی مطرح شد، مبنی بر اینکه آیا احزاب نظر خود را درباره این آییننامه اعلام کردهاند یا خیر؟ پاسخ داده شد که به طور رسمی نه، اما نظرخواهی صورت گرفته است. پس از آن این آیین نامه به خانه احزاب برگشت داده شد، نظرات خانه احزاب دریافت و برخی بندها نیز با توجه به نظرات آنها تغییر و آییننامه تصویب شد.
وی ادامه داد: ما اکنون در این جلسه در خصوص انتخابات شوراها صحبت میکنیم که دو تغییر اساسی دارد؛ یکی از آنها الکترونیکی بودن کامل انتخابات است. با توجه به اینکه در برخی شهرها انتخابات میاندورهای خبرگان و همچنین مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است، شورای نگهبان نیز در تمامی مراحل حضور دارد. همکاری بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است. اگر بتوانیم انتخابات تمام الکترونیک را در تمامی شهرها برگزار کنیم، این موضوعات برای همیشه حل خواهد شد و به انتخابات مجلس و سایر انتخابات نیز تعمیم داده خواهد شد.
وزیر کشور یادآور شد: در آیین نامه، به بررسی سازوکار انتخابات، احزاب، لیستها، کدها، رأی دادن به افراد و احزاب، انتخابات الکترونیک، احراز هویت و افزایش مشارکت در انتخابات پرداخته میشود. احزاب میتوانند لیستهایی ارائه دهند که ثبت شده و دارای مجوز هستند و به طور قانونی فعالیت میکنند. هر تشکلی که اکنون تشکیل شود، به لیستی که احزاب ارائه میدهند، یک کد تعلق میگیرد. رأیدهندگان به این کد رأی میدهند. بنابراین، کسی که به این کد رأی میدهد، به تمامی اعضای آن حزب رأی داده است.
مومنی تاکید کرد: اگر تشکلی جدید شکل بگیرد و مراحل لازم را طی کند و موفق به دریافت مجوز شود، میتواند لیست ارائه دهد و کد مخصوص به خود را دریافت کند. به عنوان مثال، اگر حزبی لیستی تهیه کند و کد آن ۴۰ یا ۵۰ باشد، افراد دو مسیر برای انتخاب دارند: یا به آن حزب رأی میدهند و در این صورت به تمامی اعضای آن رأی دادهاند، یا به صورت فردی رأی میدهند.
وی اضافه کرد: در این ساز و کار، یک حزب میتواند همزمان با افرادی که برای شورا انتخاب میشوند، شهردار خود را نیز انتخاب کند؛ به عنوان مثال، اگر حزب من رأی آورد یا درصد خاصی از آرا را کسب کرد، شهردار مورد نظر من این فرد خواهد بود که این یک گام بسیار بزرگ و متفاوت از انتخابات قبلی است.
مومنی گفت: در انتخابات گذشته، ممکن بود یک تشکل اکثریت آرا را به دست آورد، اما نسبت به کل افرادی که شرکت کردهاند، آرای کمتری کسب کند. این موضوع موجب میشود که صدای برخی از افراد نادیده گرفته شود. در واقع، همه افراد باید به اندازه سهم و رأی خود نماینده و کرسی داشته باشند. ما معتقد نیستیم که تمامی مشکلات حل خواهد شد، اما این یک گام بسیار بزرگ به جلو است و انتخابات تمام الکترونیک کمک شایانی خواهد کرد تا اطمینان کاملی از صحت انتخابات حاصل شود. آرا به دقت شمارش خواهند شد و نکته مهم دیگر احراز هویت است که دو مسیر برای آن انتخاب شده است و به هیچ عنوان یک فرد نمیتواند در چند محل رأی بدهد.
وی تاکید کرد: تمام اقداماتی که میتوانستیم انجام دهیم، با اطمینان کامل به انجام رساندهایم. اما هنوز فرصت زیادی داریم. رسانهها باید دست به دست هم دهند تا این تغییرات را تبیین کنند و آموزشهای لازم را به مردم ارائه دهند تا آنان در سرنوشت خود مشارکت کنند و مشارکتشان افزایش یابد.
وزیر کشور گفت: ما بر این باوریم که با این ساز و کار، هیچ چیزی نادیده گرفته نخواهد شد و حتی اعضایی که درصد کمی از آرا را کسب میکنند، برای آنها نیز پیشبینیهایی انجام شده تا نحوه محاسبه آرا و اختصاص کرسی به آنها مشخص شود.
