امیر خادم، پژوهشگر و استاد دانشگاه در کانادا می‌گوید: «تروما در معنای فردی، به هر نوع آسیب یا زخم روانی گفته می‌شود، اما در سطح جمعی به مجموعه وقایع و تجربه‌هایی اطلاق می‌شود که اثری دردناک و ماندگار بر حافظه یک جامعه بر جای می‌گذارد.

این رویدادها می‌توانند جنگ، انقلاب، اشغال سرزمین یا بحران‌های شدید اقتصادی باشند.

جوامع برای هضم و درک چنین تجربه‌هایی اغلب به زبان هنر و ادبیات پناه می‌برند. فیلم، رمان، شعر، موسیقی و نمایش، شکل‌هایی هستند که در آن‌ها حافظه جمعی و زخم‌های اجتماعی تبلور می‌یابند.»