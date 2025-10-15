باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تروما چیست و ادبیات تروما به چه نوع ادبیاتی گفته می‌شود؟ + فیلم

بخشی از صحبت‌های امیر خادم، پژوهشگر و استاد دانشگاه در کانادا در خصوص تروما را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر خادم، پژوهشگر و استاد دانشگاه در کانادا می‌گوید: «تروما در معنای فردی، به هر نوع آسیب یا زخم روانی گفته می‌شود، اما در سطح جمعی به مجموعه وقایع و تجربه‌هایی اطلاق می‌شود که اثری دردناک و ماندگار بر حافظه یک جامعه بر جای می‌گذارد.

این رویدادها می‌توانند جنگ، انقلاب، اشغال سرزمین یا بحران‌های شدید اقتصادی باشند. 

جوامع برای هضم و درک چنین تجربه‌هایی اغلب به زبان هنر و ادبیات پناه می‌برند. فیلم، رمان، شعر، موسیقی و نمایش، شکل‌هایی هستند که در آن‌ها حافظه جمعی و زخم‌های اجتماعی تبلور می‌یابند.»

 

