مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: در پنج روز آینده در جنوب غرب، برخی مناطق در شمال شرق و شرق کشور وزش باد نسبتا شدید وجود دارد که در نقاط مستعد پدیده گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان، رشد ابرهای همرفتی و احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی ادامه داد:طی این مدت در سایر نقاط کشور آسمان صاف تا کمی ابری همراه با جوی آرام حاکم خواهد بود.

او بیان کرد:امشب در نیمه غربی سواحل دریای خزر بارش پراکنده باران ادامه خواهد داشت.

او گفت:پنجشنبه و جمعه در گیلان، غرب مازندران و شرق اردبیل رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد و در شمال آذربایجان شرقی و شمال اردبیل افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده پیش بینی می شود.شنبه در غرب سواحل خزر رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

ضیائیان توضیح داد: در پنج روز آینده در جنوب غرب، برخی مناطق در شمال شرق و شرق کشور وزش باد نسبتا شدید وجود دارد که در نقاط مستعد پدیده گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.