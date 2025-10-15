وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که تعطیلی دو هفته‌ای دولت فدرال، روزانه حدود ۱۵ میلیارد دلار برای اقتصاد این کشور هزینه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه گفت که تعطیلی دو هفته‌ای دولت فدرال، روزانه حدود ۱۵ میلیارد دلار برای اقتصاد ایالات متحده به دلیل از دست دادن تولید هزینه دارد و تخمینی از خسارات اقتصادی آن ارائه داد و از دموکرات‌ها خواست که برای پایان دادن به آن، در کنار جمهوری‌خواهان بایستند. 

بسنت در یک کنفرانس خبری گفت که تعطیلی دولت در حال «تضعیف» اقتصاد ایالات متحده است. او گفت: «ما معتقدیم که تعطیلی دولت ممکن است تا ۱۵ میلیارد دلار در روز برای اقتصاد ایالات متحده هزینه داشته باشد.»

بسنت گفت موج سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایالات متحده، از جمله در هوش مصنوعی، پایدار است و تازه شروع شده است، اما تعطیلی دولت فدرال به طور فزاینده‌ای مانعی بر سر راه آن است.

بسنت در رویدادی در شبکه CNBC که در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن برگزار شد، گفت: «تقاضای انباشته‌ای وجود دارد، اما رئیس جمهور (دونالد) ترامپ با سیاست‌های خود این رونق را به راه انداخته است.»

بسنت گفت: «تنها چیزی که ما را در اینجا کند می‌کند، این تعطیلی دولت است.»

او گفت که مشوق‌های موجود در قانون مالیات جمهوری‌خواهان و تعرفه‌های ترامپ، رونق سرمایه‌گذاری را ادامه داده و رشد مداوم را تقویت می‌کند.

بسنت گفت: «فکر می‌کنم می‌توانیم در دوره‌ای مانند اواخر دهه ۱۸۰۰ باشیم که راه‌آهن‌ها وارد شدند، مانند دهه ۱۹۹۰ که اینترنت و فناوری‌های اداری رونق گرفتند.»

منبع: رویترز

