استاندار لرستان در جلسه مولدسازی دارایی‌های استان گفت: برای اجرای برنامه‌های پیشران سند توسعه استان، مدیران باید به طور جدی به حوزه مولدسازی ورود کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس سید «سعید شاهرخی» اظهارداشت: بیش از ۱۰ منبع مالی برای تامین اعتبار پروژه‌های پیشران توسعه استان درنظر گرفتیم که باعث ایجاد شتاب در توسعه استان و تحقق برنامه‌های راهبردی سند توسعه شود.

وی ادامه داد: تامین اعتبار از طریق منابع صندوق توسعه ملی، بازار بورس، تسهیلات، جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی و اعتبارات دولتی از جمله روش‌های تامین مالی پروژه هاست که خوشبختانه در زمینه جذب اعتبارات دولتی بسیار موفق عمل کردیم و با ۶۷ درصد جذب، استان برتر کشور شدیم در حالیکه درصد جذب در کشور ۲۰ درصد بوده است.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که اعتبارات دولتی فقط یک منبع برای اجرای طرح‌های توسعه استان است و مولدسازی یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم برای توسعه لرستان است و مدیران باید به صورت جدی در این حوزه ورود کنند.

شاهرخی افزود: مولدسازی به معنای ایجاد ارزش افزوده برای املاک و تبدیل دارایی‌های کم کارکرد به دارایی‌هایی است که می‌تواند مشکلات مردم را ازطریق اجرای پروژه‌های توسعه‌ای برطرف کند.

اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

برچسب ها: اعتبارات ، لرستان
خبرهای مرتبط
تکمیل ایستگاه پمپاژ چم تکله بسطام شهرستان سلسله با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال
توزیع اعتبارات شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در لرستان
ابلاغ اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی و شهرستان‌ها در لرستان
تخصیص ۸ برابری اعتبارات ملی به دهیاری‌های لرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زالزالک‌های لرستان؛ سرخ‌ترین لبخند پاییز بر دامان زاگرس
الیگودرز، قلب تپنده فرصت‌های معدنی ایران
فاجعه در بیمارستان‌های بروجرد؛ دپوی زباله‌های عفونی جان پرسنل و بیماران را تهدید می‌کند!
رویای قطار در لرستان؛ طرح‌های ریلی در پیچ و خم اختلافات و بی‌پولی
آغاز واکسیناسیون آنفلوانزا در خرم آباد
دستگیری ۴۴ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی در پلدختر
پرواز عسلویه در فرودگاه خرم‌آباد برقرار شد
تلخی کام کشاورزان لرستان با نبود مشتری؛ کارخانه قند چغندر پاییزه را نمی‌خرد
سد زیبا محمد؛ گره بودجه‌ای که توسعه را متوقف کرده است
آخرین اخبار
سد زیبا محمد؛ گره بودجه‌ای که توسعه را متوقف کرده است
تلخی کام کشاورزان لرستان با نبود مشتری؛ کارخانه قند چغندر پاییزه را نمی‌خرد
پرواز عسلویه در فرودگاه خرم‌آباد برقرار شد
آغاز واکسیناسیون آنفلوانزا در خرم آباد
دستگیری ۴۴ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی در پلدختر
الیگودرز، قلب تپنده فرصت‌های معدنی ایران
فاجعه در بیمارستان‌های بروجرد؛ دپوی زباله‌های عفونی جان پرسنل و بیماران را تهدید می‌کند!
زالزالک‌های لرستان؛ سرخ‌ترین لبخند پاییز بر دامان زاگرس
رویای قطار در لرستان؛ طرح‌های ریلی در پیچ و خم اختلافات و بی‌پولی
ازدواج دیرهنگام و جمعیت رو به کاهش؛ لرستان به راهکار نیاز دارد
ادارات و دستگاه‌های اجرایی لرستان پنجشنبه‌ها دورکار شدند
ضرورت توجه ملی و راهبردی به توسعه متوازن استان‌ها ؛ آب لرستان به کام صنایع آب بر کشور
گام بلند لرستان برای ثبت جهانی مسجد جامع بروجرد
جشنواره انار کوهدشت؛ فرصتی برای معرفی ظرفیت بزرگ استان به کشور
اجرای طرح ملی افزایش تولید در دامداری‌های روستایی و عشایری ۱۹۴ روستای لرستان کلید خورد
حس خوب زندگی در روستا‌های لرستان + فیلم
تعاونی‌های مسکن در بروجرد؛ رؤیایی که به کابوس تبدیل شد
بافت تاریخی و کهن بروجرد در محاصره ترافیک شهری
پروژه فاضلاب ونایی؛ وقتی کمبود منابع و هماهنگی، سرعت کار را می‌گیرد