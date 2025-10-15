باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس سید «سعید شاهرخی» اظهارداشت: بیش از ۱۰ منبع مالی برای تامین اعتبار پروژه‌های پیشران توسعه استان درنظر گرفتیم که باعث ایجاد شتاب در توسعه استان و تحقق برنامه‌های راهبردی سند توسعه شود.

وی ادامه داد: تامین اعتبار از طریق منابع صندوق توسعه ملی، بازار بورس، تسهیلات، جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی و اعتبارات دولتی از جمله روش‌های تامین مالی پروژه هاست که خوشبختانه در زمینه جذب اعتبارات دولتی بسیار موفق عمل کردیم و با ۶۷ درصد جذب، استان برتر کشور شدیم در حالیکه درصد جذب در کشور ۲۰ درصد بوده است.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که اعتبارات دولتی فقط یک منبع برای اجرای طرح‌های توسعه استان است و مولدسازی یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم برای توسعه لرستان است و مدیران باید به صورت جدی در این حوزه ورود کنند.

شاهرخی افزود: مولدسازی به معنای ایجاد ارزش افزوده برای املاک و تبدیل دارایی‌های کم کارکرد به دارایی‌هایی است که می‌تواند مشکلات مردم را ازطریق اجرای پروژه‌های توسعه‌ای برطرف کند.

اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان