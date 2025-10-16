باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- محسن رضایی، کارشناس سیاستگذاری مسکن، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه «خودنویس» به عنوان یک ابزار فناورانه با هدف استانداردسازی قراردادها و نظارت بر معاملات، در سال ۱۴۰۱ وارد بازار مسکن شده است و مهمترین هدف این سامانه، تنظیم متمرکز بازار خرید و فروش است.
وی ادامه داد: تمرکز اصلی این سامانه بر بخش اجاره مسکن بوده که نشاندهنده رویکردی جامعتر برای کنترل نوسانات و حمایت از اقشار مستأجر است.
او بیان کرد: سامانه خودنویس با ایجاد یک بستر یکپارچه برای ثبت و تأیید قراردادهای اجاره، توانسته است چندین چالش بازار مسکن، از جمله افزایش سوداگری و دلالی، را کاهش دهد.
این کارشناس سیاستگذاری مسکن تأکید کرد: شفافسازی فرآیند ثبت قراردادها، عملاً امکان پنهانکاری و ثبت ارقامی متفاوت با مبلغ واقعی را کاهش داده است، که این امر به کنترل غیرمستقیم بر افزایش ناگهانی اجارهبها کمک میکند.
رضایی یادآور شد: با کد رهگیری و اعتباربخشی به قراردادها، ریسکهای حقوقی برای موجر و مستأجر کاهش یافته و زمینه برای انعقاد قراردادهایی با شرایط پایدارتر فراهم شده است.
وی تصریح کرد: مهمترین دستاورد این سامانه در بخش اجاره، مربوط به صرفهجویی اقتصادی کلان است.
او گفت: افزایش شفافیت و حذف واسطههای غیرضروری، و همچنین جلوگیری از ثبت ارقام اجارهای بالاتر از عرف توسط برخی طرفین، منجر به صرفهجویی تجمعی بیش از ۱۰ همت (ده هزار میلیارد تومان) برای مستأجران و خانوادههای ایرانی در بازه زمانی مشخص شده گردیده است.
او بیان کرد: این صرفهجویی نه تنها مستقیماً بر قدرت خرید خانوارها تأثیر مثبت میگذارد، بلکه نشان میدهد که استفاده از فناوری در تنظیم بازارهای سنتی میتواند کارایی اقتصادی چشمگیری داشته باشد.
وی افزود: تمرکز این سامانه بر شفافیت، علاوه بر کاهش ریسکهای قراردادی، توانسته است با تحقق صرفهجوییهای کلان، تأثیر ملموسی در معیشت شهروندان داشته باشد و مسیری امیدوارکننده برای دستیابی به ثبات نسبی در یکی از پرفشارترین بازارهای کشور ترسیم کند.