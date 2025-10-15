به گفته نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، همه مسئولان وظیفه دارند از آثار تاریخی و فرهنگی استان و کشور محافظت کنند چرا که این آثار هویت یک ملت بوده و باید به دست آیندگان برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- ماموستا فایق رستمی چهارشنبه شب در جلسه شورای اداری استان که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، اظهار کرد : باید از تمام ظرفیتهای غنی برای معرفی هویت و تاریخ اقوام استفاده شده و آیندگان را به بهترین شیوه با تاریخ و فرهنگ عجین کنیم.
وی به دریاچه زریبار به عنوان یکی از جاذبههای گردشگری استان اشاره کرد و گفت: این دریاچه زیبا اگر رسیدگی شود نه تنها برای کردستان و ایران بلکه برای جهان میتواند مفید باشد، اما متاسفانه تاکنون کار آنچنانی انجام نشده است.
ماموستا رستمی به ظرفیتهای نیز صنایع دستی اشاره کرد و گفت: مردم این استان از جمله اورامانات در حوزه صنایع دستی خودکفا هستند، اما برای پیشرفت به حمایت و توجه نیاز دارند.
حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی نیز در این جلسه اظهار کرد: کردستان در زمینه میراث فرهنگی دارای اماکن بسیار مهم و فاخری است و ارتباط انسان را با تاریخ برقرار میکند که میتوان به عمارت خسروآباد و مشیردیوان اشاره کرد.
وی افزود: ظرفیتهای گردشگری و صنایع دستی این استان نیز بی نظیر است و انتظار میرود از مرکز و وزارتخانه، حمایت و توجه به این خطه بیش از گذشته باشد.
نماینده ولی فقیه در کردستان یادآور شد: در حال حاضر زمینههای مختلفی وجود دارد که میتواند ایران را با کردستان عجین کند، اما این مهم اندکی مغفول مانده و لازم است بیشتر مورد توجه باشد.