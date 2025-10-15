به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - تعدادی از نانوایان سنگک شهر بندرعباس اعلام کردند نرخ تعیینشده از سوی کارگروه آرد و نان استان با هزینه واقعی تولید فاصله چشمگیری دارد و موجب زیان سنگین واحدهای صنفی شده است.
یکی از نانوایان اظهار کرد:طبق آنالیز هزینهای که به کارگروه استان ارائه دادیم، قیمت تمامشده هر نان سنگک حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان است، اما نرخ مصوب فعلی تنها شش هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده است. با این نرخ، هر نانوایی در هر کیسه آرد حدود ۴۰۰ هزار تومان ضرر میکند و در یک روز کاری نزدیک به چهار میلیون تومان زیان میبیند.
او افزود: در جلسه نوزدهم مهرماه با حضور معاون فرماندار و نمایندگان دستگاههای اجرایی اعلام کردیم که با نرخ فعلی قادر به ادامه پخت نیستیم و خواهان بازنگری فوری در مصوبه کارگروه شدیم.
این فعال صنفی با اشاره به برخوردهای تعزیراتی گفت:در حالی که اغلب نانوایان جرایم قبلی خود را پرداخت کردهاند، برخی واحدها با حکم پلمب روبهرو شدند. هدف ما تعطیلی یا افزایش خودسرانه نرخ نیست، بلکه فقط اصلاح قیمت بر اساس واقعیت هزینههاست.
یکی دیگر از نانوایان قدیمی بندرعباس نیز با اشاره به شرایط معیشتی صنف نانوایان گفت:خود اتحادیه نانوایان چند ماه پیش هزینه تمامشده هر قرص نان را حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد، اما رسانه ملی نرخ فروش را ۹ هزار و ۱۲۵ تومان و کارگروه استانی ۶ هزار و ۸۵۰ تومان مصوب کرد. این در حالی است که در شهر گرم و مرطوبی مثل بندرعباس هزینه برق، سوخت، آب و دستمزد چند برابر شهرهای دیگر است.
او با تأکید بر لزوم آزادسازی نرخ افزود:در بسیاری از استانها نانواییهای سنگک آزادپز شدهاند. ما هم خواستار تعیین نرخ منصفانه یا آزادسازی قیمت هستیم تا بتوانیم به کار خود ادامه دهیم. متأسفانه حتی یارانه ۴۰ درصدی صد روز اخیر نیز هنوز پرداخت نشده است.
این نانوا با لحنی گلایهآمیز گفت:هیچ مسئولی تا امروز از ما حمایت نکرده است. حتی در دوران جنگ ۱۲روزه، نانواییهای استان تعطیل نشدند، اما کسی قدردانی نکرد. ما نه متخلفیم و نه محتکر؛ فقط انصاف میخواهیم و نرخی که با واقعیت اقتصادی هماهنگ باشد.
یکی از نانوایان دیگر نیز با اشاره به مشکلات مالی صنف بیان کرد:دو سال است نرخ جدید نان در هرمزگان تصویب نشده و این موضوع بسیاری از نانوایان را به مرز ورشکستگی رسانده است. در حالی که هزینه هر کیسه آرد از یک میلیون تومان گذشته، فروش همان کیسه تنها حدود ۷۰۰ هزار تومان درآمد دارد.
او تأکید کرد: ما از صبح تا نیمهشب پای تنور ایستادهایم تا نانی باکیفیت به مردم برسد، اما بازرسیها بهجای حمایت، برچسب تخلف میزنند. در حالی که تخلف، نادیده گرفتن تورم است نه تلاش برای بقا.
در بخش دیگری از این اعتراضات، برخی نانوایان به موضوع ممنوعیت فروش نان کنجدی نیز اشاره کردند و گفتند:مشتری خود خواهان نان کنجدی است، اما مسئولان فروش آن را تخلف اعلام کردهاند. حذف کنجد موجب نارضایتی مشتری و زیان نانوایان میشود.
این نانوا در پایان تصریح کرد:ما فقط میخواهیم با رعایت قانون و همراهی مردم کار کنیم. انتظار داریم مسئولان با بررسی دقیق واقعیتهای صنف، تصمیمی منصفانه بگیرند تا نه کیفیت نان آسیب ببیند و نه معیشت نانوایان.