باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سازمان ملل متحد ارتش اسرائیل را به جنایات جنگی متهم و اعلام کرده است که با وجود آتش‌بس که از پنج روز پیش به اجرا درآمده، هنوز غیرنظامیان در غزه شهید می‌شوند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در فلسطین اعلام کرد که ارتش اسرائیل «به کشتار غیرنظامیان» در مناطقی که از زمان برقراری آتش‌بس در آنها مستقر شده است، ادامه می‌دهد و از ۱۰ اکتبر تاکنون حداقل ۱۵ فلسطینی هدف گلوله قرار گرفته و شهید شده‌اند.

این دفتر گفت: «هدف قرار دادن غیرنظامیانی که مستقیماً در خصومت‌ها شرکت ندارند، صرف نظر از محل حادثه و نزدیکی آن به خط استقرار توافق شده، جنایت جنگی محسوب می‌شود.»

آجیت سونگهای، رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در فلسطین گفت که حیاتی است که آتش‌بس به صلح پایدار و احترام به حقوق فلسطینیان منجر شود.

سونگهای گفت: «اطمینان از اینکه آتش‌بس برقرار است و به سمت بهبودی و تحقق کامل حق تعیین سرنوشت فلسطینیان پیش می‌رود، ضروری است.»

منبع: الجزیره