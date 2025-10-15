فرستاده ویژه کاخ سفید شایعات درباره کاهش نقش خود در مذاکرات صلح را رد کرد.

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید گزارشها مبنی بر کاهش نقش خود در میانجیگریها را رد کرده و آن را «کاملاً نادرست» توصیف کرد.
او گفت: «من بیشتر از قبل در روند صلح مشارکت دارم و با افتخار به کار برای رئیس جمهور ایالات متحده ادامه میدهم».
پیش از این، برخی رسانهها مدعی شده بودند که ویتکاف پس از «برنامه فشرده دیپلماسی در خاورمیانه» و امضای توافق آتشبس غزه، احتمالا دولت آمریکا را ترک خواهد کرد تا مجددا بر تجارت خود تمرکز کند.
ویتکاف که از آغاز دوره تصدیاش به عنوان فرستاده ویژه ترامپ در مذاکرات آتشبس غزه فعالیت داشته، به عنوان کارمند ویژه دولت خدمت کرده است؛ سمتی که انتصاب او را به حدود ۱۳۰ روز محدود میکند، اگرچه تمدید آن همواره امکانپذیر است.
منبع: الجزیره