وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه ونزوئلا در حاشیه اجلاس جنبش عدم تعهد در اوگاندا دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با «ایوان ادواردو گیل پینتو» وزیر امور خارجه ونزوئلا روز چهار شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ در حاشیه نوزدهمین اجلاس میانه‌دوره‌ای وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد - کامپالا (اوگاندا) دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

وزیر امور خارجه که صبح چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ برای شرکت در نشست جنبش عدم تعهد وارد کامپالا، پایتخت اوگاندا شده است، رایزنی‌ها با همتایان خود را در حاشیه این نشست آغاز کرد.

عراقچی تا کنون محمدعلی النفطی وزیر امور خارجه تونس، برونو رودریگز پاریلا وزیر امور خارجه کوبا، رئیس هیات نمایندگی اندونزی و «ریاض منصور» رئیس هیات نمایندگی فلسطین دیدار و گفت‌و‌گو کرده است.

نوزدهمین نشست میان دوره‌ای وزرای خارجه جنبش عدم تعهد روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه به ریاست وزیر خارجه اوگاندا و با حضور وزرای خارجه و هیات‌های عالیرتبه از کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد برگزار می‌شود.

منبع: ایرنا