باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حدیث ابراهیمی پور ـ سرهنگ سعید رحیمی رئیس پلیس راه استان خوزستان گفت: استفاده از چراغ های زنون و نورهای شدید خیره کننده علاوه بر آنکه مغایر با ضوابط فنی خودرو است می تواند موجب کاهش دید رانندگان مقابل و افزایش احتمال وقوع حوادث رانندگی در ساعات شب گردد.

او افزود: در این طرح مأموران پلیس راه با خودروهایی که دارای تغییر در سیستم روشنایی و استفاده از نورهای غیر مجاز هستند، به شدت برخورد و بعلت تغییر در وضعیت استاندارد خودرو علاوه بر اعمال قانون ، توقیف خواهند شد.

رئیس پلیس راه استان خوزستان تصریح کرد: متأسفانه برخی رانندگان با هدف زیبایی ظاهری با افزایش میدان دید اقدام به نصب چراغ های زنون می کنند در حالی که شدت نور این چراغ ها موجب آزار چشم دیگر رانندگان و ایجاد خطر در عبور و مرور شبانه می شود.

سرهنگ رحیمی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس راه در قالب گشت های محسوس و نامحسوس ضمن کنترل دقیق محورهای اصلی و فرعی نسبت به شناسایی خودروهای دارای نور خیره کننده و نقص سیستم روشنایی اقدام می نمایند.

او از رانندگان خواست در راستای رعایت حقوق سایر کاربران جاده ای ایمنی خود و دیگران را در اولویت قرار داده و از هرگونه تغییر غیر مجاز در سیستم روشنایی خودرو خودداری کنند.

از ابتدای هفته جاری تاکنون بیش از 500 خودرو در محورهای برون شهری خوزستان بعلت استفاده از نور زننده توسط پلیس راه توقیف و راهی پارکینگ شده اند.