باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گردان‌های القسام (شاخه نظامی حماس) اعلام کرد که امشب دو جسد دیگر از اسرای اسرائیلی را تحویل خواهد داد.

به گفته این گروه فلسطینی، تحویل اجساد ساعت ۱۰ شب به وقت محلی (۲۲:۳۰ به وقت تهران) انجام خواهد شد.

حماس تاکنون اجساد هفت نفر از ۲۸ اسیر کشته شده اسرائیل را بازگردانده است.

مجموعا ۴۸ اسیر اسرائیلی تا پیش از توافق آتش‌بس در غزه بودند که ۲۰ نفر از آنها زنده و بقیه در پی حملات اشغالگران در سراسر نوار غزه کشته شده بودند. تمامی اسرای زنده ابتدای هفته آزاد شدند، اما گفته می‌شود پیدا کردن بقایای اسرای کشته شده زمان بیشتری خواهد برد.

منبع: الجزیره