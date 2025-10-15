وزیر امور خارجه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش مناسبات با اوگاندا در حوزه‌های اقتصادی، کشاورزی و تجاری تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی که به منظور شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد در کامپالا (اوگاندا) به سر می‌برد، عصر چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ با «یوری کاگوتا موسونی» رئیس‌جمهور اوگاندا دیدار کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار با قدردانی از میزبانی بسیار خوب اجلاس توسط اوگاندا، بر اهمیت تقویت همبستگی و همکاری بین کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد برای صیانت از اصول بنیادین جنبش، جلوگیری از تضعیف حاکمیت قانون و حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تاکید کرد.

عراقچی با اشاره به اهمیت بالایی که جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط با آفریقا قائل است، بر آمادگی ایران برای گسترش مناسبات با اوگاندا در حوزه‌های اقتصادی، کشاورزی و تجاری تاکید کرد.

وزیر امور خارجه همچنین از موضع اصولی اوگاندا در محکوم کردن تجاوز نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران تقدیر کرد.

«یوری کاگوتا موسونی» رئیس‌جمهور اوگاندا نیز با ابراز خرسندی از روابط دیرپای اوگاندا - ایران بر مبنای احترام و منافع متقابل، اراده این کشور برای تقویت روابط با ایران را مورد تاکید قرار داد.

در این دیدار مقرر شد به منظور تحرک بخشیدن به روابط دو کشور در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در اسرع وقت برگزار شود.

در نشست کمیته ویژه فلسطین؛
عراقچی بر همبستگی جنبش عدم تعهد با آرمان فلسطین تاکید کرد
دیدار عراقچی با رئیس هیات نمایندگی فلسطین
دیدار عراقچی و وزیر خارجه ونزوئلا در کامپالا
عراقچی:
ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، باطل است
تبادل نظر
