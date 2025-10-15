از دوران ژولیوس سزار تا بانک مرکزی ایتالیا، طلا همیشه ستون ثبات رم بوده و امروز، ارزش ذخایر آن به ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

علاقه ایتالیا به طلا هزاران سال سابقه دارد. اتروسکان‌ها پیش از روم باستان با تکنیک ذوب و ساخت مهره‌های طلایی مهارت داشتند. تحت حکومت ژولیوس سزار، سکه طلای «اورئوس» به ستون اصلی پولی امپراتوری روم تبدیل شد و قرن‌ها بعد، «فیورینو» به اندازه دلار امروز در اروپا تاثیرگذار بود.

سیاست طلای ایتالیا در دوران معاصر با تجربه جنگ شکل گرفت، زمانی‌که نیروهای نازی با همکاری رژیم فاشیستی ایتالیا ۱۲۰ تن از ذخایر آن را مصادره کردند. تا پایان جنگ، این ذخایر به حدود ۲۰ تن کاهش یافته بود.

در دوران «معجزه اقتصادی» پس از جنگ، ایتالیا به اقتصاد مبتنی بر صادرات تبدیل شد و شاهد ورود گسترده ارز خارجی، به‌ویژه دلار آمریکا بود. بخشی از این ارزها به طلا تبدیل شد. تا سال ۱۹۶۰، ذخایر ایتالیا به ۱۴۰۰ تن رسید، شامل سه‌چهارم طلای مصادره شده که در سال ۱۹۵۸ بازیابی شد.