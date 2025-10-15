وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست کمیته ویژه فلسطین، مواضع ایران را در این خصوص تشریح و بر تعهد جنبش عدم تعهد در حمایت از آرمان ملت فلسطین تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی که برای شرکت در نوزدهمین اجلاس میانه‌دوره‌ای وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد به اوگاندا سفر کرده است، روز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ ضمن حضور در نشست کمیته ویژه فلسطین، مواضع ایران را در این خصوص تشریح و بر تعهد جنبش عدم تعهد در حمایت از آرمان ملت فلسطین برای حق تعیین سرنوشت و رهایی از اشغال و سلطه استعماری تاکید کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به نسل‌کشی و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، رنج مستمر مردم فلسطین را ننگی بر پیشانی بشریت توصیف و تصریح کرد: بمباران‌های مستمر رژیم صهیونیستی هزاران خانواده را در چادرهایشان نابود کرد، مدارس و بیمارستان‌ها را ویران ساخت و کاروان‌های کمک‌رسانی را هدف قرار داده است.

عراقچی مقاومت مردم فلسطین را بازتاب همان اصول بنیادین جنبش عدم تعهد یعنی نفی سلطه بیگانه، اشغالگری و استعمار توصیف و با تبیین موضع ایران در قبال تحولات اخیر در رابطه با غزه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با دقت طرح‌های ارائه‌شده برای پایان دادن به کشتار و نسل‌کشی در غزه را دنبال می‌کند. توقف جنایات و نسل‌کشی در غزه مورد استقبال همه است، اما بدون رفع ریشه اصلی یعنی اشغالگری و ظلم هیچ راه حلی پایدار نخواهد بود.

وی تحقق حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را یگانه راه حل موضوع فلسطین دانست و بر مسئولیت جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از ادامه نقض‌ها و عهدشکنی‌های رژیم اشغالگر اسرائیل تأکید کرد و نسبت به تکرار فریبکاری و نقض عهد از سوی رژیم صهیونیستی هشدار داد.