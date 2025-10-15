با تکیه بر توان متخصصان داخلی و فناوری‌های پیشرفته بومی، یک شرکت‌ دانش‌بنیان فعال در حوزه اپتیک و الکترونیک خودرو موفق شد گام مهمی در طراحی و تولید قطعات هوشمند بردارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی -  خضریان مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان با اشاره به حوزه فعالیت این شرکت که اپتیک و الکترونیک خودرو است گفت: در سال‌های اخیر، فناوران یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با برداشتن گام‌هایی استوار و مؤثر، توانسته‌اند نقش چشمگیری در توسعه فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌های اپتیک، لیزر، کنترل حرکت و الکترونیک خودرو ایفا کنند. از جمله دستاوردهای برجسته این مجموعه می‌توان به طراحی و ساخت سامانه‌های اپتیکی دقیق، لیزرهای سو-دو، پیزوگردهای تشخیص زاویه و شدت تابش نور، و همچنین ابزارهای هم‌راستاسازی با دقتی در حد ثانیه قوسی اشاره کرد؛ دستاوردهایی که نشان‌دهنده بلوغ و توانمندی روزافزون فناوری‌های اپتیکی در کشور است.

او افزود: در زمینه الکترونیک نیز، این شرکت موفق به توسعه کنترل‌کننده‌ها و درایورهای چند درجه آزادی، نرم‌افزارهای کنترلی پیشرفته، طراحی خطوط تولید صنعتی و سامانه‌های دقیق کنترل کیفیت شده است. با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و شبکه‌ای گسترده از همکاری‌های علمی، این مجموعه زیرساخت‌های تولید انبوه محصولات الکترونیکی مورد استفاده در صنعت خودروسازی کشور را بنا نهاده است. از جمله این محصولات می‌توان به سنسورهای نور و باران، بردهای کنترل گیربکس، یونیت‌های کنترل فن، سامانه‌های مدیریت موتور، و مجموعه‌های الکترونیکی مالتی‌مدیا و کروز کنترل اشاره کرد که در خودروهای ساخت داخل به کار گرفته می‌شوند.

او اظهار کرد: توانمندی صنعتی این شرکت‌ها تنها به طراحی و ساخت محدود نمی‌شود، بلکه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مونتاژ قطعات SMD با ظرفیتی بالغ بر صدها میلیون قطعه در سال، و همچنین ایجاد چرخه کامل تولید دسته‌سیم با میلیون‌ها سوکت، نقش کلیدی در تکمیل زنجیره ارزش تولید ملی ایفا می‌کنند.

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان بیان کرد: رشد چشمگیر این شرکت‌ فناور در حوزه طراحی، تست، ارزیابی و مشاوره تخصصی در عرصه‌های اپتیکی و الکترونیکی، موجب شده تا پارک علم و فناوری شیراز به یکی از کانون‌های پیشروی نوآوری در جنوب کشور بدل شود؛ جایی که هم‌افزایی دانش و تخصص در حوزه‌های اپتیک و برق، در مسیر خودکفایی در فناوری‌های حساس و ارتقای شتاب توسعه داخلی به‌کار گرفته می‌شود.

