هواپیمای وزیر دفاع آمریکا به‌دلیل ترک در شیشه جلو مجبور به فرود اضطراری در انگلیس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  پنتاگون اعلام کرد که هواپیمای حامل «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا به دلیل ترک خوردگی در شیشه جلوی هواپیما، فرود برنامه‌ریزی نشده‌ای در انگلیس داشته و افزود که رئیس پنتاگون آسیبی ندیده است.

شان پارنل، سخنگوی پنتاگون در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «این هواپیما طبق روال استاندارد فرود آمد و همه سرنشینان، از جمله وزیر، در سلامت هستند». 

شایان ذکر است که هگست از یک سفر کوتاه به بروکسل بازمی‌گشت.

این اولین باری نیست که هواپیما‌های نظامی آمریکا دچار مشکلات فنی می‌شود. در اوایل سال جاری، یک هواپیمای نیروی هوایی آمریکا که حامل مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور به مونیخ بود، پس از مواجهه با یک مشکل فنی مجبور به بازگشت به واشنگتن شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: وزیر دفاع آمریکا ، نقص فنی ، هواپیما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۸ ۲۳ مهر ۱۴۰۴
انشالله مال ترامپ یک روزی سقوط آزاد بکند خود ترامپ کشته شود بقیه نجات یابند
