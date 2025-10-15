کارشناسان و کاربران جهانی تهدید ترامپ برای خلع‌سلاح حماس را تبلیغاتی، غیرعملی و ابزاری سیاسی دانسته و آن را جدی نمی‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ترامپ روز گذشته (سه‌شنبه) در یک کنفرانس مطبوعاتی ادعا کرد حماس خلع سلاح خواهد شد و هشدار داد «در غیر این صورت آمریکا آن را مجبور به خلع سلاح می‌کند»، موضوعی که به نظر می رسد روی یخ نوشته شده است.
 
کاربران بین المللی ادعای ترامپ برای خلع سلاح حماس را «خیالبافی» رئیس جمهور آمریکا توصیف کرده و آن را امری محال و ناشدنی دانستند.
 
پس از جنگ ۲۰۱۴ در غزه، جان کری (وزیر خارجه وقت آمریکا) و بان کی‌مون (دبیرکل وقت سازمان ملل) پیشنهاد دادند که آتش‌بس با خلع سلاح هم‌زمان شود. اما حماس آن را به پایان کامل محاصره غزه و تضمین حقوق فلسطینی‌ها مشروط کرد.یکی از اهداف اسرائیل در حمله به غزه «نابودی کامل توان نظامی حماس» عنوان شده بود،‌ با این حال حماس همچنان بر این نکته تاکید می کند که سلاحش را فقط وقتی زمین می گذارد که «سرزمینمان را پس بگیریم».
 
شواهد و پیمایش‌های موجود و واکنش رسانه‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی و تحلیلگران تهدید روز گذشته ترامپ را دست‌کم گرفته یا نسبت به امکان‌پذیری‌ آن ابراز تردید کرده اند.بسیاری از تحلیلگران این شرط را «غیرعملی و بیشتر تبلیغاتی» توصیف می‌کنند.
 
در ادامه تعدادی از اظهارات کاربران در باره ادعای ترامپ آمده است:
 
مگر (آمریکایی ها) همین حرف را در مورد طالبان نزدند، اما با عجله در رفتند! شاید یاد بگیرند که فروتن باشند و به جای تهدید مذاکره کنند. این یک مفهوم برنده برای قرن‌ها بوده است.
قبل از حماس، سازمان آزادی‌بخش فلسطین بود، قبل از سازمان آزادی‌بخش فلسطین، نیروهای عرب بودند. مقاومت هرگز نخواهد مرد تا زمانی که سرزمین فلسطین از شیاطین صهیونیست آزاد شود. زنده باد مقاومت، زنده باد حماس، زنده باد شیخ احمد یاسین رحمة الله علیه 💚🔻☝🏻
عمرا چنین چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد، مهم نیست ترامپ چه بگوید.
 
ترامپ برای خودش خیالبافی می‌کند.
 
دو سال تمام با هم (با اسرائیل برای خلع سلاح حماس) تلاش کردید اما نتوانستید 😆😆 باز هم تلاش کنید و تلاش کنید، موفق باشید.
عمراً چنین چیزی اتفاق نمی افتد.
 
در دو سال آنها نتوانستند آنها را خلع سلاح کنند، حالا چطور می‌توانند این کار را انجام دهند؟
 
حماس سلاح‌هایش را زمین نخواهد گذاشت.
 
