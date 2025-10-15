مدیر بودجه کاخ سفید گفت که دولت ترامپ می‌تواند بیش از ۱۰۰۰۰ شغل فدرال را در طول تعطیلی مداوم دولت حذف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - راسل ووت، مدیر بودجه کاخ سفید روز چهارشنبه گفت که دولت ترامپ می‌تواند بیش از ۱۰۰۰۰ شغل فدرال را در طول تعطیلی مداوم دولت حذف کند. ووت گفت که دولت قصد دارد "برای مالیات دهندگان آمریکایی در حالت آمااده باش باقی بماند" و آنچه را که او بوروکراسی غیرضروری توصیف کرد، کاهش دهد.

ووت گفت: "ما قطعاً در مورد هزاران نفر صحبت می‌کنیم" و افزود که تعداد اخراج‌ها یا اخطار‌های کاهش نیرو می‌تواند "بسیار بیشتر شود... من فکر می‌کنم احتمالاً در نهایت به بیش از ۱۰۰۰۰ نفر خواهیم رسید. " او توضیح داد که در حالی که اسناد دادگاه اخیر به حدود ۴۰۰۰ اخطار اشاره دارند، "این فقط یک تصویر لحظه‌ای است. "

ووت این کاهش بودجه را به تلاش‌ها برای برچیدن برنامه‌هایی که از آنها به عنوان ترویج‌دهنده «کمک‌های مالی تجاری بر اساس نژاد» و «عدالت زیست‌محیطی در آژانس حفاظت از محیط زیست» انتقاد می‌کرد، مرتبط دانست و گفت که تعطیلی دولت «فرصتی برای بوروکراسی کمتر» فراهم می‌کند.

منبع: سی ان ان

برچسب ها: تعطیلی دولت آمریکا ، کاخ سفید
