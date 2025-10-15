باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی -آرش زرهتن لهونی در هفتمین جلسه شورای اداری استان که با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، اظهار کرد: گردشگری میتواند در مسیر توسعه پایدار کردستان بهعنوان پیشران فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نقشی راهبردی ایفا کند.
وی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای متعدد استان در حوزه گردشگری افزود: کردستان با طبیعتی منحصربهفرد، جاذبههای طبیعی و تاریخی فراوان و پیشینه فرهنگی غنی، از استانهای شاخص کشور در این زمینه است. در شهر سنندج به نسبت جمعیت، بیشترین تعداد مساجد، تکایا و اماکن مذهبی در میان شهرهای جهان اسلام وجود دارد.
استاندار کردستان همچنین به برخی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری استان اشاره کرد و گفت: منطقه فرهنگی ثبتشده هورامان، غار کرفتو، موقعیت جغرافیایی مناسب در غرب کشور و برخورداری از ۲۲۷ کیلومتر مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق از جمله مزیتهای مهم استان در حوزه گردشگری است.
زرهتن لهونی کمبود زیرساختها را از مهمترین چالشهای استان دانست و تصریح کرد: وضعیت راههای استان مناسب نیست. در حال حاضر تنها دو پرواز هفتگی در استان برقرار است و با وجود خط آهن، فقط دو سرویس رفتوبرگشت هفتگی به تهران داریم که نشاندهنده محدودیتهای زیرساختی استان است.
وی افزود: برای رفع این مشکلات، نیازمند تزریق اعتبارات جهشی در حوزه راهها هستیم. اعتبار اختصاصیافته به کریدور شمالغرب به جنوبغرب در سال ۱۴۰۴ به اندازه چهار سال گذشته است که این امر نشاندهنده پیگیری جدی در این حوزه است.
استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت افزایش پروازهای سنندج و سرویسهای ریلی سنندج – تهران اظهار داشت: توسعه زیرساختهای استان همچنان در اولویت است و تحقق آن نیازمند حمایت ویژه دولت میباشد.
زرهتن لهونی توسعه هتلها و اقامتگاههای بومگردی در استان و ایجاد موزه موسیقی در سنندج را از دیگر مطالبات خود از وزیر میراثفرهنگی عنوان کرد.
وی همچنین به پروژه شاخص گردشگری قشلاق گریزه در مرکز شهر سنندج اشاره کرد و گفت: اجرای این پروژه میتواند چهره و منظر شهری سنندج را بهطور اساسی متحول کند.
استاندار کردستان در ادامه با تأکید بر لزوم حمایت از صنایعدستی استان افزود: هنرمندان و فعالان این عرصه خواستار فراهم شدن امکان عرضه محصولات خود در فروشگاههای بزرگ کشور هستند.
وی در پایان خواستار سیاستگذاری یکپارچه و منسجم در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری شد و گفت: با توجه به ظرفیتهای استان و فاصله آن با میانگین کشوری در شاخصهای اقتصادی، کارگروه دائمی ویژه گردشگری کردستان با محوریت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در تهران تشکیل شود.