تیم ملی هندبال مردان ایران در در بیست و دومین دوره پیکار‌های قهرمانی آسیا با ژاپن، عربستان و استرالیا هم‌گروه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهارشنبه شب ۲۳ مهرماه قرعه‌کشی بیست و دومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا در کویت برگزار شد که طی آن تیم ملی هندبال مردان ایران که در سید دو این قرعه‌کشی قرار داشت و در گروه D با ژاپن، عربستان و استرالیا همگروه شد.

۱۵ تیم حاضر در این مسابقات در ۴ گروه قرعه‌کشی شدند که نتایج به این شرح است:

گروه A: قطر - کره‌جنوبی - عمان

گروه B: بحرین- عراق - چین - اردن

گروه C: کویت- امارات - هنگ‌کنگ-هند

گروه D: ژاپن - ایران - عربستان - استرالیا

به نظر می‌رسد یکی از دشوارترین قرعه‌های ممکن برای مردان هندبال ایران رقم خورده و جدال با دو تیم عنوان‌دار ژاپن و عربستان برای شاگردان رافائل کاستیلو دشوار خواهد بود.

بیست و دومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا از ۲۵دی تا ۹ بهمن سال جاری به میزبانی کویت برگزار خواهد شد.

۴ تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات هندبال قهرمانی مردان جهان در سال ۲۰۲۶ به میزبانی آلمان را کسب می‌کنند.

برچسب ها: تیم ملی هندبال ، هندبال قهرمانی آسیا
خبرهای مرتبط
برگزاری قرعه‌کشی لیگ برتر هندبال بانوان با حضور ۸ تیم
دعوت ۲۱ هندبالیست به اردوی تیم ملی بانوان
برنامه مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی جوانان بحرین اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پوستر ویژه المپیاکوس برای مهدی طارمی
تیم قهرمان جهان لنگ ۸ میلیارد تومان!
باشگاه پرسپولیس برگزاری دربی در قطر را تکذیب کرد
دروازه بان فولاد زیر تیغ جراحان رفت
عضو جدید هیات مدیره استقلال مشخص شد
بیرانوند: نمی‌دانم چرا مردم از تیم ملی راضی نیستند/ رسانه‌ها مقصرند!
درآمد ۲۴۰ میلیارد ریالی فدراسیون فوتبال از جیب باشگاه‌ها
اعلام اسامی محرومان هفته هفتم لیگ برتر فوتبال
شکست سنگین کویت مقابل دختران فوتبال ایران
صعود اسنوکرباز ایران به مسابقات آزاد انگستان با شکست حریف ایرلندی
آخرین اخبار
تیم ملی هندبال ایران رقبای آسیایی خود را شناخت
شکست سنگین کویت مقابل دختران فوتبال ایران
پوستر ویژه المپیاکوس برای مهدی طارمی
بیرانوند: نمی‌دانم چرا مردم از تیم ملی راضی نیستند/ رسانه‌ها مقصرند!
تیم قهرمان جهان لنگ ۸ میلیارد تومان!
پارا تنیس‌روی‌میز قهرمانی آسیا؛ غلامی و مدحج حذف شدند
صعود اسنوکرباز ایران به مسابقات آزاد انگستان با شکست حریف ایرلندی
بازدید دبیرکل انجمن همبستگی ورزشی کشور‌های اسلامی از امکانات ایران
رکورد چشم‌گیر انگلیس با توخل
باشگاه پرسپولیس برگزاری دربی در قطر را تکذیب کرد
درآمد ۲۴۰ میلیارد ریالی فدراسیون فوتبال از جیب باشگاه‌ها
دروازه بان فولاد زیر تیغ جراحان رفت
اعلام اسامی محرومان هفته هفتم لیگ برتر فوتبال
میزبانی گیلان در المپیاد استعدادهای برتر اینلاین فری استایل
توخل: کین بهترین مهاجمی است که تاکنون داشته‌ام
عضو جدید هیات مدیره استقلال مشخص شد
تاجرنیا: ورزشگاه امام رضا مشکلی برای میزبانی از داربی ندارد
دبیرکل انجمن همبستگی ورزش کشور‌های اسلامی وارد ایران شد
مسابقات فوتسال کافا به سال ۲۰۲۶ موکول شد
اعتراض سرمربی عراق: این بی‌عدالتی است
نگاهی به عملکرد بازیکنان ایران در دیدار با تیم ملی فوتبال تانزانیا
به نقش کلیدی خود در اجماع جهانی علیه رژیم صهیونیستی عمل کنید
پیام رئیس فدراسیون نابینایان در روز جهانی عصای سفید
ژنرال باید شجاع باشد نه شجاع پرست!
سرمربی تانزانیا: شکست مقابل ایران طبیعی بود، اما تیمم آینده‌دار است
جای خالی مدال جهانی در ویترین افتخارات «مبینا نعمت زاده»
پرسپولیسی ها نقره داغ شدند
تاریخ‌سازی رونالدو، ذوق‌زدگی اینفانتینو
عجیب‌ترین مدال ۲۰ سال اخیر فوق‌سنگین وزنه‌برداری جهان
جشنواره گل آرژانتین با درخشش مسی