باشگاه خبرنگاران جوان - چهارشنبه شب ۲۳ مهرماه قرعهکشی بیست و دومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا در کویت برگزار شد که طی آن تیم ملی هندبال مردان ایران که در سید دو این قرعهکشی قرار داشت و در گروه D با ژاپن، عربستان و استرالیا همگروه شد.
۱۵ تیم حاضر در این مسابقات در ۴ گروه قرعهکشی شدند که نتایج به این شرح است:
گروه A: قطر - کرهجنوبی - عمان
گروه B: بحرین- عراق - چین - اردن
گروه C: کویت- امارات - هنگکنگ-هند
گروه D: ژاپن - ایران - عربستان - استرالیا
به نظر میرسد یکی از دشوارترین قرعههای ممکن برای مردان هندبال ایران رقم خورده و جدال با دو تیم عنواندار ژاپن و عربستان برای شاگردان رافائل کاستیلو دشوار خواهد بود.
بیست و دومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا از ۲۵دی تا ۹ بهمن سال جاری به میزبانی کویت برگزار خواهد شد.
۴ تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات هندبال قهرمانی مردان جهان در سال ۲۰۲۶ به میزبانی آلمان را کسب میکنند.