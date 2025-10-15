کردستان، نماد انسجام و وفاق ملی در ایران است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- وزیر میراثفرهنگی در ابتدای سخنان خود با درود به مردم مؤمن، اصیل و فرهیخته کردستان و ادای احترام به شهدای این خطه بهویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: اگر امروز مردم ایران و کردستان در آرامش و امنیت زندگی میکنند، این نعمت مرهون خونهای پاک شهداست. ملت ایران مدیون ایثار و فداکاری شهیدانی است که برای بقای ایران و انقلاب اسلامی جان خویش را نثار کردند.
وی با تبیین جایگاه فرهنگی و تمدنی کردستان، تصریح کرد: کردستان را نه به عنوان یک محدوده جغرافیایی، بلکه باید به مثابه یک تمدن شناخت. فرهنگ، سنتها، آداب و رسوم و سبک زندگی مردم این دیار در ذات خود واجد عناصری از اخلاق، معرفت و مهرورزی است. این خطه از دیرباز با هویت فرهنگی و اخلاقی خود شناخته میشود و بخش جداییناپذیر از پیکره تمدنی ایران زمین است. کردستان پارهتن ایران و جزو لاینفک هویت ایرانی است.
صالحیامیری افزود: در مطالعات قومشناختی خود در طول دهههای گذشته، دریافتم که شناخت کامل جامعه کردستان به مثابه ورود به اقیانوسی از تاریخ، فرهنگ و معرفت است. تمامی نقاط این سرزمین حامل رمزها و رازهایی از هویت ایرانی و تمدن اسلامیاند که هنوز برای بسیاری از ایرانیان مکشوف نشده است.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه با تأکید بر ضرورت چهار اصل بنیادین برای پویایی جامعه، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به امیدآفرینی، اعتمادسازی، انسجامبخشی و کارآمدی نیازمندیم. امید، بهمثابه اکسیژن حیات اجتماعی است و جامعهای که فاقد امید باشد، هرگز به توسعه نخواهد رسید. اعتماد، پایه تداوم حیات اجتماعی است و بیاعتمادی عامل گسست جامعه و فروپاشی انسجام ملی خواهد بود. مدیران باید با مردم صادق باشند و با زبان اعتماد سخن بگویند.
وی افزود: دولت در شرایط دشوار و در میانه فشارها و تحریمهای سنگین، کشور را اداره میکند؛ در حالی که از یک سو نیروهای مسلح را برای مقاومت در برابر دشمنان حمایت میکند و از سوی دیگر معیشت، سفره و اشتغال مردم را دغدغه دائمی خود قرار داده است. ما کاستیها را انکار نمیکنیم و از همین تریبون از مردم شریف ایران برای نارساییها و کمبودها پوزش میطلبم.
صالحیامیری با تأکید بر نقش بیبدیل انسجام در بقاء و پیشرفت جامعه گفت: انسجام و وفاق، شعار نیست بلکه ضرورت حیاتی تداوم جامعه است. کردستان امروز نماد انسجام، همگرایی و همدلی در میان اقوام و مذاهب ایرانی است، صدای واحد نخبگان، روحانیت و مدیران این استان نشانه وفاق درونی و انسجام اجتماعی است و این سرمایهای ارزشمند برای کشور محسوب میشود.
وی افزود: هویت ما بر دو پایه ایران و اسلام استوار است؛ ما به هویت اسلامی و ایرانی خود میبالیم و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پرچمدار هویت ملی و حافظ میراثفرهنگی ملت ایران است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به وضعیت ژئوپلیتیکی کشور، خاطرنشان کرد: دولت در دو جبهه همزمان در حال تلاش است؛ در میدان مقاومت برای مقابله با زیادهخواهی دشمن و در میدان دیپلماسی برای تأمین منافع ملت ایران هر سناریویی که بتواند عزت ملی و منافع کشور را حفظ کند، انتخاب هوشمندانه و عقلانی دولت خواهد بود.
وی سپس با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه گردشگری در کردستان گفت: کردستان میتواند به یکی از سه قطب اصلی گردشگری ایران تبدیل شود. تحقق این هدف نیازمند ارادهای ملی و استانی است. از استاندار جوان و خلاق کردستان خواستهام برنامه جامع پنجساله توسعه گردشگری استان تدوین شود. وزارت میراثفرهنگی تمامی اختیارات لازم را به استان تفویض کرده است.
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش سقف اختیارات مالی استان خبر داد و اظهار کرد: سقف مجوزهای استانی از ۸۰ میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از این پس نیازی به ارجاع تصمیمات به مرکز نیست، همچنین مبلغ نیم همت (۵۰۰ میلیارد تومان) تا پایان سال برای حمایت از واحدهای اقامتی و گردشگری به استان اختصاص مییابد.
وی با تأکید بر ظرفیتهای بینظیر طبیعی و فرهنگی استان افزود: تمامی عناصر لازم برای گردشگری در کردستان جمع است؛ از طبیعت چشمنواز و آثار تاریخی گرفته تا فرهنگ بومی و هنرهای اصیل این زیبایی خدادادی باید به ثروتی پایدار و فرصت توسعه برای مردم تبدیل شود.
وزیر میراثفرهنگی توسعه گردشگری مرزی را از سیاستهای مهم وزارتخانه برشمرد و گفت: با چند کشور همسایه تفاهمنامههایی امضا شده تا گردشگران بتوانند با خودرو و همراه خانواده وارد کشور شوند، این نوع گردشگری ضمن ایجاد رونق اقتصادی، موجب تقویت تعامل فرهنگی و اجتماعی نیز خواهد شد.
وی درباره صنایعدستی نیز بیان کرد: صنایعدستی کردستان یکی از گنجینههای ارزشمند فرهنگی ایران است، در این حوزه سه نیاز اساسی وجود دارد، امنیت شغلی و بیمه هنرمندان، ایجاد بازارچههای مرزی و خانههای صنایعدستی در هر شهرستان و توسعه صادرات محصول
بهرامی: ات. مذاکرات سهجانبه میان وزارتخانه، سازمان برنامهوبودجه و تأمین اجتماعی برای بیمه هنرمندان در حال انجام است. همچنین صادرات صنایعدستی بدون پرداخت عوارض گمرکی و بدون الزام به پیمانسپاری ارزی آزاد شده است.
صالحیامیری همچنین گردشگری سلامت را یکی از ظرفیتهای آینده استان دانست و گفت: با توجه به همجواری با اقلیم کردستان عراق و وجود پزشکان و کادر درمانی متخصص، استان کردستان میتواند به یکی از قطبهای گردشگری سلامت کشور تبدیل شود، با فراهمسازی زیرساختهای لازم، این بخش سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی استان خواهد داشت.