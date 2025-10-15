باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - طبق بیانیه‌ای که توسط تشکیلات خودگردان فلسطین در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است، یک هیئت عالی‌رتبه فلسطینی برای مشاوره سیاسی با مقامات چینی در پکن دیدار کرده است.

این مذاکرات که در وزارت امور خارجه چین برگزار شد، اولین سفر رسمی فلسطینی‌ها به چین در سال‌های اخیر است.

«چن دچنگ» نماینده چین از این هیئت استقبال کرد و از آنچه که او «نقش مهم» محمود عباس در روند صلح می‌خواند، تمجید کرد. این مقام چینی خاطرنشان کرد که پکن تاکنون ۳۵ پروژه به فلسطین ارائه داده است، به همراه کمک‌های مالی به تشکیلات خودگردان فلسطین و آنروا.

دچنگ «موضع قاطع» پکن در حمایت از آرمان فلسطین را تکرار کرد و گفت که چین تمام درخواست‌های فلسطینی‌ها از جمله افزایش کمک‌های مالی به آنروا و حمایت از پیوستن فلسطین به سینوسور (آژانس بیمه اعتبار صادرات دولتی چین) را بررسی خواهد کرد.

او همچنین بار دیگر بر رد «هرگونه نقض قوانین بین‌المللی» توسط (رژیم) اسرائیل از جمله گسترش شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تأکید کرد.

منبع: الجزیره