رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که در صورت عدم اجرای توافق توسط حماس ممکن است به اسرائیل اجازه دهد تا جنگ در غزه را از سر بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای کوتاه با سی ان ان مدعی شد که اگر حماس سهم خود از توافق آتش‌بس اخیر را اجرا نکند، ممکن است به ارتش اسرائیل بگوید که جنگ در غزه را از سر بگیرد.

در این مصاحبه از رئیس جمهور آمریکا پرسیده شد که اگر حماس از خلع سلاح خودداری کند، چه اتفاقی خواهد افتاد. او گفت: «به آن فکر می‌کنم.» و افزود: «به محض اینکه من حرفی بزنم، اسرائیل به آن خیابان‌ها باز خواهد گشت.»

او در عین حال اذعان کرد: «اگر اسرائیل می‌توانست وارد شود و آنها را از سر راه بردارد، این کار را می‌کرد.»

ترامپ در ادامه با اشاره به ارتش اسرائیل و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم گفت که «باید آنها را عقب نگه می‌داشتم». «من با بی‌بی صحبت کردم.»

سی‌ان‌ان در جریان یک تماس تلفنی کوتاه، از ترامپ نقل قول کرد: «آنچه با حماس در جریان است - این به سرعت حل خواهد شد.»

روز چهارشنبه، حماس اعلام کرد که تمام اجساد اسرای اسرائیلی را که می‌توانسته به آنها دست یابد، تحویل داده است اما اسرائیل تهدید کرده که به دلیل تعداد کم اجساد تحویل داده شده، کمکی را که اخیراً اجازه ورود به غزه داده بود، قطع یا محدود خواهد کرد.

