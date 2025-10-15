پزشکیان با اشاره به اینکه اختلاف و درگیری میان کشور‌های اسلامی، خواست ملت‌های ما نیست، گفت: دشمنان امت اسلامی همواره در پی ایجاد تفرقه و تضعیف کشور‌های مسلمان بوده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان عصر امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴، در جلسه‌ای با اشاره به وقایع اخیر میان افغانستان و پاکستان، اظهار داشت: وقایع اخیر میان این دو کشور برادر، مسلمان و همسایه موجب نگرانی و تأثر عمیق همه کشور‌های منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران شده است.

رئیس جمهور تأکید کرد: کشور‌های مسلمان، به‌ویژه ملت‌های هم‌ریشه و هم‌فرهنگ منطقه، پیوندی ناگسستنی از ایمان، تاریخ و فرهنگ دارند و بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» وظیفه دارند همچون اعضای یک پیکر واحد در کنار یکدیگر برای صلح، عدالت و پیشرفت تلاش کنند.

 پزشکیان با اشاره به اینکه اختلاف و درگیری میان کشور‌های اسلامی، خواست ملت‌های ما نیست، بلکه حاصل توطئه‌های دشمنان اسلام و صهیونیسم بین‌الملل است، افزود: دشمنان امت اسلامی همواره در پی ایجاد تفرقه و تضعیف کشور‌های مسلمان بوده‌اند.

رئیس جمهور در ادامه گفت‌و‌گو و تقویت پیوند‌های برادری را راهکار کاهش تنش میان این دو کشور اسلامی و همسایه عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با ایمان به اصل قرآنی «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا»، همه ظرفیت‌ها و مساعی خود را در جهت کاهش تنش، گسترش گفت‌و‌گو و تقویت پیوند‌های برادری میان دو کشور دوست و همسایه به‌کار خواهد بست.

پزشکیان با بیان اینکه منطقه بیش از هر زمان دیگری به آرامش، همگرایی و همکاری نیازمند است، گفت: یقین داریم دولت‌ها و ملت‌های عزیز افغانستان و پاکستان با درایت و حکمت، از مسیر تفاهم و گفت‌و‌گو عبور کرده و بار دیگر راه دوستی، همکاری و اعتماد متقابل را بر می‌گزینند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

