عفو بین‌الملل اعلام کرد که دکتر حسام ابوصفیه فردا در دادگاه رژیم اسرائیل حاضر می‌شود و احتمال تمدید شش‌ماهه بازداشت غیرقانونی او وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - عفو بین‌الملل گزارش داد که قرار است فردا (پنجشنبه) دکتر حسام ابوصفیه، مدیر پیشین بیمارستان العدوان در دادگاه رژیم اسرائیل حاضر شود؛ جایی که انتظار می‌رود مقامات صهیونیست بازداشت او را بدون اتهام یا محاکمه به مدت شش ماه دیگر تمدید کنند.

گروه‌های حقوق بشری ادامه بازداشت ابوصفیه را خودسرانه می‌دانند و خواستار آزادی فوری او و محکوم کردن شکنجه و بدرفتاری‌هایی هستند که در زندان‌های رژیم اسرائیل متحمل شده است. 

در حالی که بسیاری از اسرای فلسطینی به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس به خانه‌های خود بازگشته‌اند، وضعیت بسیاری از اسرای برجسته همچنان نامشخص است. در این میان می‌توان به ابوصفیه، پزشک فلسطینی و مدیر بیمارستان کمال عدوان اشاره کرد که در دسامبر ۲۰۲۴ توسط نظامیان اسرائیلی ربوده شد و با وجود درخواست‌های فزاینده برای آزادی او و گزارش‌های وکیلش مبنی بر شکنجه شدنش در زندان رژیم اسرائیل، همچنان در اسارت مانده است.

بسیاری از هواداران آرمان فلسطین، ابوصفیه را مظهر پایداری پزشکان فلسطینی می‌دانند.

سی‌ان‌ان روز یکشنبه به نقل از منبعی از حماس گزارش داد که (رژیم) اسرائیل ابوصفیه را آزاد نخواهد کرد. با این حال، روزنامه اسرائیلی هاآرتص روز دوشنبه گزارش داد که ابوصفیه در میان پنج نام جدیدی است که به فهرست فلسطینی‌های غزه برای آزادی اضافه شده است.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که مدیر پیشین بیمارستان کمال عدوان پس از دستگیری در غزه، بدون اتهام یا محاکمه در اسارت مانده است. عفو بین‌الملل خاطرنشان کرد که ابوصفیه در طول بازداشت خود وزن قابل توجهی از دست داده است.

یک زندانی فلسطینی این هفته پس از آزادی در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرد: «همین الان که ما صحبت می‌کنیم، حسام ابوصفیه تحت شکنجه شدید قرار دارد.»

منبع: قدس نیوز

