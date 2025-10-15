با حکم رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ناصر شریفی از مدیران باتجربه حوزه‌های اقتصادی و پارلمانی به عنوان مشاور عالی دبیر منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  ؛رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در حکمی ناصر شریفی را به عنوان مشاور عالی دبیر منصوب کرد.

ناصر شریفی از مدیران باتجربه و فعال در حوزه‌های اقتصادی و پارلمانی است.

از جمله سوابق اجرایی وی می‌توان به نمایندگی ادوار مجلس شورای اسلامی، عضویت در هیأت‌مدیره صندوق بازنشستگی فولاد، نایب‌رئیسی فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مشاور پارلمانی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی اشاره کرد.

منبع:روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

برچسب ها: مناطق آزاد ، کشور
