باشگاه خبرنگاران جوان ؛رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در حکمی ناصر شریفی را به عنوان مشاور عالی دبیر منصوب کرد.

ناصر شریفی از مدیران باتجربه و فعال در حوزه‌های اقتصادی و پارلمانی است.

از جمله سوابق اجرایی وی می‌توان به نمایندگی ادوار مجلس شورای اسلامی، عضویت در هیأت‌مدیره صندوق بازنشستگی فولاد، نایب‌رئیسی فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مشاور پارلمانی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی اشاره کرد.

منبع:روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی