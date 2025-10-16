باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سد آبسرده از نوع خاکی تکقوسی با هسته رسی است. ارتفاع آن از پی ۸۴ متر، طول تاج ۴۵۷ متر و عرض تاج ۱۰ متر میباشد. ظرفیت مخزن سد حدود ۱۷ میلیون متر مکعب است که میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای آبی شهرستان بروجرد را تأمین کند.
عملیات اجرایی سد آبسرده از سال ۱۳۸۸ آغاز شد. در ابتدا، هدف اصلی این پروژه تأمین آب برای حدود ۸۴۰۰ هکتار اراضی کشاورزی منطقه بود. با گذشت زمان و افزایش نیازهای منطقه، تأمین آب شرب شهرستان بروجرد نیز به اهداف این سد افزوده شد.
سد آبسرده هنوز بعد از ۱۶ سال خاک میخورد؛ مردم بروجرد در انتظار نفس تازه آب!
حسن نژاد مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان گفت: پروژه سد آبسرده در سالهای اولیه با مشکلاتی از جمله کمبود اعتبار و رکود مواجه بود. اما طی دو سال اخیر، با تزریق اعتبارات کلان و پیگیریهای ویژه، پیشرفت فیزیکی پروژه به ۵۶ درصد رسیده است. پیشبینی میشود که این سد طی دو سال آینده آبگیری شود.
وی افزود: سد آبسرده علاوه بر تأمین آب شرب و کشاورزی، با ایجاد ۲۲۰۰ شغل جدید در منطقه، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان بروجرد خواهد داشت. همچنین، با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی، این پروژه میتواند به عنوان یک منبع پایدار آب برای نسلهای آینده عمل کند.
حسن نژاد بیان کرد: با تکمیل و بهرهبرداری از سد آبسرده، انتظار میرود که مشکلات کمآبی در شهرستان بروجرد کاهش یابد و توسعه پایدار در بخشهای مختلف این منطقه محقق شود. همچنین، این پروژه میتواند الگویی برای سایر مناطق کشور در مدیریت منابع آبی و توسعه زیرساختهای آبی باشد.
در نهایت، سد آبسرده نه تنها به عنوان یک پروژه عمرانی، بلکه به عنوان یک نماد از همت و اراده مردم و مسئولان شهرستان بروجرد در راستای توسعه پایدار و تأمین منابع آبی برای آینده محسوب میشود.