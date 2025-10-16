باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا پاکمنش - پروژه سیمان خرم آباد با فروش سهام به ۴۶ هزار نفر از شهروندان، به یکی از نمادهای بلاتکلیفی اقتصادی در استان تبدیل شده است.

پس از سال‌ها توقف و بلاتکلیفی، در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تعیین تکلیف این پروژه صورت گرفته است. در سال ۱۴۰۲، حکم انحلال پروژه توسط شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عالی کشور باطل شد و طرح به مالک قبلی بازگشت. با این حال، هنوز هیچ پیشرفت ملموسی در روند بهره‌برداری مشاهده نمی‌شود.

سهامداران از سال های انتظارشان می گویند

ما سهامداران کارخانه سیمان خرم‌آباد، نزدیک به ۱۸ سال پیش سهام این کارخانه را خریداری کردیم، اما هنوز بعد از این همه سال، نه خبری از افتتاح کارخانه است و نه پاسخ روشنی از سوی مسئولان!

قرار بود این پروژه سال ۸۵ به بهره‌برداری برسد، ولی امروز بعد از گذشت سال‌ها، ۴۶ هزار سهامدار همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.

از مسئولان محترم استان و نهادهای نظارتی تقاضا داریم هرچه سریع‌تر وضعیت این کارخانه و سرمایه مردم را مشخص کنند و پاسخ قانع‌کننده‌ای به سهامداران بدهند.

سهامداران این پروژه همچنان در انتظار تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری‌های خود هستند. با وجود پیگیری‌های مسئولان، تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای بازپرداخت یا واگذاری سهام به آن‌ها اعلام نشده است.

یک کارخانه احیا شده در خاکستر دیگری

در حالی که کارخانه سیمان خرم‌آباد همچنان در انتظار بهره‌برداری است، پروژه‌های مشابهی در استان لرستان در حال پیشرفت هستند. به عنوان مثال، کارخانه سیمان سفید ازنا با سرمایه‌گذاری بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در مراحل پایانی راه‌اندازی قرار دارد و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

کارخانه سیمان خرم‌آباد با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز عملیات اجرایی، همچنان در انتظار بهره‌برداری است. بلاتکلیفی این پروژه نه تنها بر اقتصاد استان تأثیر منفی گذاشته، بلکه اعتماد عمومی را نیز کاهش داده است. امید می‌رود با پیگیری‌های مستمر مسئولان، این پروژه در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری برسد و زمینه‌ساز اشتغال و توسعه اقتصادی در استان لرستان شود