سعدی خبر داد که فاز دوم سریال «سرباز کوچک امام» که مربوط به جنگ است، به تازگی شروع شده و این سریال تا پنج فاز ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سعید سعدی، تهیه‌کننده سریال «سرباز کوچک امام» از جزئیات این سریال که درباره مهدی طحانیان، جوان‌ترین اسیر جنگی جنگ هشت ساله دفاع مقدس است، خبر داد و گفت: در حال حاضر، ۳۰ تا ۳۵ درصد پروژه فیلمبرداری شده و تقریباً فاز اول آن به اتمام رسیده است. فاز دوم سریال که مربوط به جنگ است، به تازگی شروع شده است و تا پنج فاز این سریال ادامه خواهد داشت.

سعدی پیش‌بینی کرد که فیلمبرداری سریال «سرباز کوچک امام» حدود دو سال زمان خواهد برد. به گفته او، این مجموعه ۳۵ تا ۴۰ قسمت خواهد بود.

«سرباز کوچک امام» درباره فردی به نام مهدی طحانیان، آزاده و جانباز ۱۳ ساله اردستانی است، که در زمان جنگ به عنوان جوان‌ترین اسیر جنگی به شدت کانون توجه بعثی‌ها بوده است. نقطه اوج اتفاق‌های دوران اسارت او ماجرای امتناع طحانیان از مصاحبه با نصیرا شارما یک زن خبرنگار هندی بی‌حجاب است.

سال ۱۴۰۲ بود که خبر آغاز پیش تولید آن در رسانه‌ها منتشر شد و به تازگی فراخوان جذب هنرجو در نقش‌های عراقی و بسیجی در شهرک سینمایی دفاع مقدس اعلام شده است.