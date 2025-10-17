مشاور وزیر ارشاد گفت: ما همه هنرمندان را جزو خانواده وزارت ارشاد می‌دانیم و سعی می‌کنیم از آنان حمایت کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمدمهدی احمدی، مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در واکنش به قهر و کدورت‌های برخی اهالی سینما و استفاده از ظرفیت حداکثری آنان برای حضور در جشنواره‌ها، گفت: ما همه هنرمندان را جزو خانواده وزارت ارشاد می‌دانیم و سعی می‌کنیم از آنان حمایت کنیم. اگر مشکلات و کدورت‌های جزئی وجود دارد، سعی می‌کنیم در حد توان آنها را برطرف کنیم. 

سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: معتقدیم خداوند به هنرمندان موهبت الهی به نام هنر عطا کرده و هنر آنهاست که می‌تواند در جامعه ما پایداری، جاودانگی و نشاط ایجاد کند. ما همواره سعی می‌کنیم نظارت‌کننده و حمایت‌کننده هنرمندان باشیم.

برچسب ها: هنرمندان ، جشنواره فجر ، وزارت ارشاد
