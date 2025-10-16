باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - رستمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه از افزایش قابل توجه تولید ذرت علوفهای در امسال خبر داد و گفت: بر این اساس، سطح زیرکشت این محصول از ۱۵۰ هکتار در پارسال به ۲۲۰ هکتار افزایش یافته است.
او افزود: میزان تولید نیز با رشد چشمگیری از ۶ هزار تن به ۸ هزار و ۸۰۰ تن رسیده است.
رستمی اظهار کرد: این میزان نشان دهنده افزایش ۴۷ درصدی تولید ذرت علوفه ای در این شهرستان است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه بیان کرد: با جدیت تمام، پیگیر حمایت همهجانبه از کشاورزان در زمینههای تأمین نهادهها، ارائه آموزشهای فنی و توسعه مکانیزاسیون هستیم.
او گفت: این اقدامات در زمینه تداوم روند افزایش تولید ذرت علوفهای، به عنوان محصولی راهبردی، در سالهای آینده انجام میشود تا بتوان سهم بسزایی در تأمین امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات داشت.