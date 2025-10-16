شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاران مراسم نخبگان شهر، ورزشکاران، دانش آموزان برتر و معلمان در شهرستان ماهدشت استان البرز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تجلیل از نخبگان شهر، ورزشکاران، دانش آموزان برتر و معلمان توسط کانون علمی فرهنگی منظومه خرد در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای بعثت شهرستان ماهدشت استان البرز با حضور مسؤلان شهری و استانی برگزار شد.گفتنی است. در پایان این مراسم با اهدای هدایایی از این عزیزان تجلیل شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

عکاس: محسن و محدثه رحمانی

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

