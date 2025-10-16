باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس مقتدایی نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق نوری با چه منظوری گفته است که گرفتن سفارت آمریکا اشتباه بود، اظهار کرد: منظور را از فردی که این حرف را گفته باید بپرسیم، اما من می‌خواهم استدلال بیاورم آن فردی که این حرف را زده احتمالاً گذر زمان و مسن‌تر شدن سبب شده که بخشی از تجربه تاریخی را فراموش کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: من یک مثال خیلی ساده بزنم؛ حسنی مبارک در مصر ساقط شد و مرسی به جای او آمد و آمریکایی‌ها سناریویی که برای ایران در چند دهه قبل چیده بودند را در مصر پیاده کردند. مرسی اعلام کرد که با غرب و آمریکایی‌ها سر سازش دارد و مدت خیلی کوتاهی که گذشت آقای مبارک از قفس یا همان زندان آزاد شد و معاون او رئیس‌جمهور شد و مرسی که حاصل یک انقلاب مردمی بود در قفس جان داد.

مقتدایی اضافه کرد: این کار را آمریکایی‌ها برای ایران طراحی کرده بودند و آن الگو با متوقف شدن فعالیت سفارت آمریکا در ایران عملاً شکست خورد و متوقف شد و انقلاب ایران پیروز شد.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: تعبیری که امام خمینی (ره) فرمودند که این انقلاب دوم محسوب می‌شود و آن را مورد توجه ویژه قرار دادند حاکی از درایت فرماندهی و رهبری انقلاب بود.

این نماینده مجلس می‌گوید در ایران آزادی بیان وجود دارد و دیدگاه‌های مختلف در آن مطرح می‌شود و رسانه‌ها آزادند و افراد از این آزادی استفاده و در برخی موارد حتی سوءاستفاده هم می‌کنند، اما من یادآوری می‌کنم آنچه در مصر اتفاق افتاد کپی الگویی بود که در ایران نتوانست محقق شود و من توصیه می‌کنم عزیزانی که خودشان در جریان‌های انقلاب دخیل بودند توجه ویژه کنند و موضوعات را یادشان نرود و اگر احساس می‌کنند یادشان می‌رود اگر صحبت هم نکردند یا دیدگاهی را طرح نکنند به جایی لطمه نمی‌خورد.