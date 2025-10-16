باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام ارشد آمریکایی به پایگاه خبری «آکسیوس» گفت که واشنگتن بر حفظ توافق آتشبس در غزه تأکید دارد. این مقام آمریکایی گفت: «نباید اجازه دهیم این توافق فروبپاشد.»
وی در ادامه افزود: «جنبش حماس همه اجساد را بازخواهد گرداند، اما این فرآیند نیازمند زمان است و ما تلاشهای خود برای تحقق آن را ادامه خواهیم داد.»
در همین حال، یک مشاور ارشد آمریکایی در گفتوگو با خبرگزاری رویترز از تداوم مذاکرات مثبت با مشارکت ایالات متحده برای تضمین ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه خبر داد.
این مشاور آمریکایی خاطرنشان کرد: «آمریکا و میانجیها اکنون وارد مرحله بعدی اجرای توافق غزه شدهاند که هدف آن تثبیت آتشبس، تکمیل تبادل اسرا و تسهیل ارسال کمکهای انسانی به مناطق محاصرهشده است.»
وی تأکید کرد: «هیچیک از ساکنان غزه مجبور به ترک این منطقه نخواهند شد.»
مشاور ارشد آمریکایی با اشاره به دستاوردهای مرحله اول توافق گفت: «در مرحله نخست به موفقیت بزرگی دست یافتیم و اکنون وارد مرحله دوم شدهایم.»
وی همچنین از آمادگی کشورهایی مانند ترکیه برای اعزام کارشناسان به منظور کمک به بازیابی اجساد خبر داد و اظهار داشت: «تاکنون هیچ نشانهای از نقض توافق توسط حماس در موضوع اجساد اسرای اسرائیلی مشاهده نشده است.»
این مقام آمریکایی در پایان خاطرنشان کرد: «در دوره پیش از آتشبس، امکان بازگرداندن اجساد اسرا برای حماس وجود نداشت.»
منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین و الجزیره