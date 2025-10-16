مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: همزمان با افزایش حجم ترافیک شاهد اعمال محدودیت‌های ترافیکی در روز‌های پایانی هفته هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: تردد موتورسیکلت‌ها ( به استثنای موتورهای انتظامی و امدادی) از امروز پنجشنبه ۲۴ مهر تا ساعت ۷ صبح روز شنبه ۲۶ مهرماه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

وی ادامه داد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع بوده و در روزهای پنجشنبه و شنبه ( ۲۴ و ۲۶ مهرماه) در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

او بیان کرد: همچنین در روز جمعه ۲۵ مهرماه از ساعت ۱۲ از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدودیت تردد اعمال و از ساعت ۱۳ از پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) محور کاملا مسدود خواهد شد.

وی ادامه داد: از ساعت ۱۵ همان روز، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه می‌شود و با پایان یافتن این طرح تا ساعت ۲۴، تردد در مسیرهای رفت و برگشت از پل زنگوله تا مرزن‌آباد انجام می‌شود، البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از زمان مقرر اعلام خواهد شد.

او یاد آور شد: تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال، تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، از ساعت اعلام‌شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع است.

محرابی نیا تاکید کرد: تردد کلیه ناوگان تریلر در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع بوده و عبور ناوگان کامیون‌ و کامیونت‌ (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ در روزهای  پنجشنبه و جمعه (۲۴ و ۲۵ مهرماه) از محور هراز ممنوع خواهد بود.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور یاد آور شد:در صورت افزایش حجم ترافیک و اساس صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی به‌صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس در روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۴ و ۲۵ مهرماه) اجرا می‌شود.

وی افزود: ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه ۲۵ مهرماه، محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از محدوده پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.

