ونزوئلا، پس از افشای مجوز دونالد ترامپ برای انجام عملیات پنهانی سیا در این کشور، این اقدام را «کودتای سازمان‌یافته» خواند و آن را نقض قوانین بین‌المللی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، چند ساعت پس از اعلام دونالد ترامپ مبنی بر تصویب عملیات پنهانی در ونزوئلا، آنچه را که «کودتا‌های سازمان‌یافته توسط سیا» خواند، محکوم کرد.

مادورو این اظهارات را در جریان یک جلسه کمیته در کاراکاس بیان کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز چهارشنبه به طور رسمی تأیید کرد که به سازمان سیا اجازه انجام عملیات پنهانی در ونزوئلا را داده است. این اقدام نشان‌دهنده تشدید چشمگیر تلاش‌های واشنگتن برای تحت فشار گذاشتن دولت نیکلاس مادورو است.

- روزنامه نیویورک تایمز نخستین بار این دستور محرمانه را که بر اساس آن استراتژی دولت ترامپ بر «برکناری مادورو از قدرت» متمرکز شده، افشا کرد.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این مجوز جدید به سیا اجازه می‌دهد عملیات مرگبار در ونزوئلا انجام دهد و دامنه فعالیت‌های خود در کارائیب را گسترش دهد.

رئیس‌جمهور آمریکا در توجیه این تصمیم دو دلیل اصلی عنوان کرد: خالی کردن زندان‌های ونزوئلا و ورود زندانیان به ایالات متحده از مرز‌های باز و دومی مشکل قاچاق مواد مخدر.

ترامپ شواهدی برای ادعاهای خود ارائه نداد و گفت: اکنون تمرکز ما بر مسیر‌های زمینی است، زیرا کنترل دریا را کاملاً در دست داریم.

دولت ونزوئلا اظهارات ترامپ را نقض قوانین بین‌مللی خواند و هدف آمریکا را مشروعیت بخشیدن به عملیات تغییر حکومت برای تسلط بر منابع نفتی این کشور دانست.

وزیر خارجه ونزوئلا در بیانیه‌ای اعلام کرد: هیئت دائم ما در سازمان ملل فردا این شکایت را به شورای امنیت و دبیرکل ارائه خواهد کرد و خواستار پاسخگویی دولت آمریکا خواهد شد.

دولت آمریکا پیشتر ۵۰ میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری و محکومیت مادورو به اتهام قاچاق مواد مخدر شود، پیشنهاد کرده است.

منبع: رویترز

