شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی وانت باری ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه باربری به ویژه در سطح کلانشهر‌ها از جمله معضلات بسیاری از افراد شده است. امروزه وانت‌ها و نیسان بار‌ها به دلیل اندازه کوچک‌تر به‌راحتی از ترافیک عبور می‌کنند و باعث تسریع در روند جابه‌جایی می‌شوند. به همین دلیل بسیاری از افراد از این خودرو برای امرار معاش استفاده می‌کنند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که تحویل این خودرو به تاخیر افتاده و خریداران را سردرگم کرده است.

متن پیام شهروندخبرنگار 

با سلام و احترام رسانه محترم شما، صدای مردم هستید ما نیسان باری ثبت نام کردیم تحویل یک ماهه بوده الان چهار ماه است که تحویل ندادند. باید چه کار کنیم. خودرو آماده داخل پارکینگ راهور پلاک نمی‌کنند. چرا ثبت نام کردند؟ لطفا صدای ما باشید. این را به گوش مسئولان ذی ربط برسانید تا برای ما راننده‌های سختکوش نیسان باری فرجی شود.

نگرانی خریداران وانت باری از تاخیر از تحویل
