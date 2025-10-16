باشگاه خبرنگاران جوان - شب آخر هفته چهارم رقابت‌های بسکتبال یورو لیگ دنبال شد و تیم‌هایی مانند رئال مادرید، پاناتینایکو، موناکو و پاریس مقابل رقبایشان صف آرایی کردند.

در مهمترین و حساس‌ترین بازی رئال مادرید در اسپانیا از پارتیزان پذیرایی کرد. جدالی که مطابق انتظار با حساب ۹۳ بر ۸۶ به سود رئال به پایان رسید. همچنین پاریس در فرانسه ۱۰۵_۸۷ باسکونیا را مغلوب کرد، موناکو در ایتالیا به بولونیا باخت و پاناتینایکو یونان در خانه۹۱ بر ۸۵ لیون را از پیش رو برداشت تا دو تیم فرانسوی سرنوشت متفاوتی نسبت به یکدیگر داشته باشند.

طبق برنامه از پیش تعین شده مسابقات خیلی زود و از امشب وارد هفته پنجم مرحله مقدماتی خواهد شد. تیم‌های نظیر بارسلونا و میلانو به میدان خواهند رفت. حساس‌ترین بازی از ساعت ۲۱:۱۵ دقیقه به میزبانی استانبول ترکیه دنبال می‌شود. جایی که فنرباغچه از بایرن مونیخ آلمان پذیرایی می‌کند. تا پایان هفته چهارم تیم زالگیریس لیتوانی با بدست آوردن سه پیروزی از چهار مسابقه در صدر جدول قرار دارد و تیم‌های اسپانیایی رئال مادرید و بارسلونا به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خودشان اختصاص دادند.