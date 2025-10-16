باشگاه خبرنگاران جوان - فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «تا سکوی قهرمانی»، «خوشمزه»، «آقای امیدوار»، «خاتم شیراز»، «پدر»، «پسر منو ندیدین؟»، «رویای یک دونده ۱»، «صلح با زندگی»، «خرس در کوهستان»، «رویای یک دونده ۲»، «باسکار خوش شانس»، «نفوذی»، «دوست پنگوئن من»، «پنگوئن ببری»، «نبوغ شگفت انگیز»، «گفتوگو با پدر»، «آسمان خراش جهنمی»، «خاتم شیراز»، «تا سکوی قهرمانی»، «بیگانه - میثاق»، «شاهدا»، «عقرب»، «بازگشت سینگهام»، «نقطه بازیابی»، «یک پلیس»، «شاطره»، «هیام»، «بنجامین باتن»، «دوباره سینگهام»، «کیمیا»، «خبر داغ»، «نوک طلا»، «فلورا و سنجاب»، «طلا»، «ضربه فنی»، «خانواده بی نظیر ۱»، «عصر یخبندان: دوره برخورد» و «گودزیلا در برابر کونگ»؛ پنجشنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ مهر ماه از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
شبکه یک سیما
فیلم سینمایی «تا سکوی قهرمانی» به کارگردانی «چی مان وان»، پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «خوشمزه» به کارگردانی «اریک بسنارد»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
شبکه دو سیما
فیلم تلویزیونی «آقای امیدوار» به کارگردانی «مجید پایدار»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۰۷:۲۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
مجید پایدار، محمد حسین نعمتی و عرشیا گرامی در فیلم تلویزیونی «آقای امیدوار» بازی کردهاند.
فیلم تلویزیونی «خاتم شیراز» به کارگردانی «ایمان افشاریان»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
زهرا سعیدی، مهدی فقیه، سلمان فرخنده، سوده شرحی در فیلم تلویزیونی «خاتم شیراز» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «پدر» به کارگردانی «مجید مجیدی»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
زنده یاد محمد کاسبی، پریوش نظریه، حسن صادقی، حسین عابدینی و محسن روزبهانی در فیلم سینمایی «پدر» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «پسر منو ندیدین؟» به کارگردانی «جیم کلیف»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
شبکه سه سیما
فیلم سینمایی «رویای یک دونده ۱» به کارگردانی «لئون پامپوچی»، پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
فیلم سینمایی جدید «صلح با زندگی» به کارگردانی «اَکن پاندیر»، پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی جدید «خرس در کوهستان» به کارگردانی «فرانک دوبوسک»، پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
قسمت دوم فیلم سینمایی «رویای یک دونده» به کارگردانی «لئون پامپوچی»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
فیلم سینمایی جدید «باسکار خوش شانس» به کارگردانی «ونکی اتلوری»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
شبکه چهار سیما
فیلم سینمایی جدید «نفوذی» به کارگردانی «آرانتسا اچواریا»، پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
فیلم سینمایی «دوست پنگوئن من» به کارگردانی «دیوید شورمن»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
شبکه تهران سیما
انیمیشن سینمایی «پنگوئن ببری» به کارگردانی «لوران برو، یانیک مولن و بنویت سامویل»، پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
فیلم سینمایی «نبوغ شگفت انگیز» به کارگردانی «جین پیر ژانت»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
فیلم سینمایی جدید «گفتوگو با پدر» به کارگردانی «تام هوانگ»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
شبکه نمایش
فیلم سینمایی «آسمان خراش جهنمی» به کارگردانی «جان گیلرمین»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم تلویزیونی «خاتم شیراز» به کارگردانی «ایمان افشاریان»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «تا سکوی قهرمانی» به کارگردانی «چی مان وان»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «بیگانه - میثاق» به کارگردانی «ریدلی اسکات»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «شاهدا» به کارگردانی «کبیر خان»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «عقرب» به کارگردانی «بهروز افخمی»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
جمشید هاشم پور، محمد صالح علا، زنده یاد آتیلا پسیانی، حسن رضایی، رفیع مددکار، شهرام زرگر، مینا فرامرزی و کاظم هژیرآزاد در فیلم سینمایی «عقرب» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «بازگشت سینگهام» به کارگردانی «روهیت شتی»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی جدید «نقطه بازیابی» به کارگردانی «چک رابرت هلوز»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «یک پلیس» به کارگردانی «ژان پیر ملویل»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم تلویزیونی «شاطره» به کارگردانی «ایمان افشاریان»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
زهرا سعیدی، شاپور معمارزاده، مسعود شریفی، محسن مرادی و مسعود عارفی فر در فیلم تلویزیونی «شاطره» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «هیام» به کارگردانی «محمد درمنش»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «نقطه بازیابی» به کارگردانی «چک رابرت هلوز»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «بنجامین باتن» به کارگردانی «دیوید فینچر»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «دوباره سینگهام» به کارگردانی «روهیت شتی»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
شبکه افق
فیلم سینمایی «کیمیا» به کارگردانی «احمدرضا درویش»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
زنده یاد خسرو شکیبایی، زنده یاد بیتا فرهی، رضا کیانیان، نادر رجب پور، پریسا شاهنده، مهناز برزگر، محمودرضا ثانی، علی اکبرزادگان، سیدعباس موسوی، مهدی صباغ، رحمان مقدم و زهرا اویسی در فیلم سینمایی «کیمیا» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «خبر داغ» به کارگردانی «فیلیپ مارتین»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
شبکه کودک
انیمیشن سینمایی «نوک طلا» به کارگردانی «نایجل دبلیو. تیرنی و دونگ لانگ»، پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی جدید «فلورا و سنجاب» به کارگردانی «لنا خان»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
شبکه امید
فیلم سینمایی «طلا» به کارگردانی «آدریان ته»، پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «ضربه فنی» به کارگردانی «غلامرضا رمضانی»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
نسیم ادبی، افشین هاشمی، نازنین احمدی، سیروس همتی، مجید نوروزی و درسا بختیار در این فیلم بازی کردهاند.
شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)
فیلم سینمایی «خانواده بی نظیر ۱» به کارگردانی «یوجی یامادا»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
شبکه فراتر (۴k)
انیمیشن سینمایی «عصر یخبندان: دوره برخورد» به کارگردانی «مایک تارمیر»، پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «گودزیلا در برابر کونگ» به کارگردانی «آدام وینگارد»، جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.