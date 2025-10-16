باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ده‌ها هزار نفر در اسپانیا با شرکت در یک اعتصاب سراسری، علیه اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان تجمع کردند. گزارش‌ها از درگیری معترضان با پلیس در بارسلونا حکایت دارد.

تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد افراد ماسک‌دار با آتش زدن سطل‌های زباله پلاستیکی و شکستن شیشه‌های یک کافه استارباکس و رستوران فست‌فود مک‌دونالدز - دو برند بین‌المللی که به حمایت از رژیم صهیونیستی متهم شده‌اند - دست به تخریب زدند.

شبکه دولتی RTVE اسپانیا گزارش داد که درگیری‌های زودهنگام‌تر هنگامی رخ داد که معترضان تلاش کردند تیم بسکتبال هاپوئل اورشلیم را از ترک ایستگاه قطار بارسلونا جلوگیری کنند. پلیس اسپانیا با اسپری فلفل به متقابل با معترضانی که بطری و سایر اشیا پرتاب می‌کردند، پاسخ داد.

این تظاهرات در سایر شهر‌های اسپانیا از جمله مادرید، والنسیا، بیلبائو و سویل نیز برگزار شد، در حالی که اتحادیه‌های کارگری از مردم خواسته بودند به نشانه همبستگی با فلسطینیان، روزانه سه نوبت (صبح، ظهر و عصر) دست از کار بکشند.