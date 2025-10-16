باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان که از نگاه کادر فنی دروازه بان اول به حساب میآید معتقد است انتقادهای زیادی از تیم تانزانیا شده و پیروزی ایران را کمرنگ کردند، اما تانزانیا تیم کوچکی نیست.
نگاهی به کارنامه تانزانیا نشان میدهد این تیم تا به حال به جام جهانی نرفته است حتی در بازیهای لیگ ملتهای آفریقا نیز توفیقی نداشته است به جز یکدوره که در جمع ۴ تیم حضور داشته است آنهم در سال ۱۹۸۸.
اینکه بیرانوند برای خود شیرینی مقابل فدراسیون و کادر فنی تانزانیا را کوچک نمیشمارد یعنی خود بیرانوند هم بی جهت بزرگ شده است.
همان عدهای که از نگاه شما تانزانیا را کوچک شمردند همانهایی هستند که شما را زیاد بزرگ به حساب آوردند.