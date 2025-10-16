دروازه‌بان مورد علاقه امیر قلعه‌نویی معتقد است تانزانیا تیم بزرگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان که از نگاه کادر فنی دروازه بان اول به حساب می‌آید معتقد است انتقاد‌های زیادی از تیم تانزانیا شده و پیروزی ایران را کمرنگ کردند، اما تانزانیا تیم کوچکی نیست.

نگاهی به کارنامه تانزانیا نشان می‌دهد این تیم تا به حال به جام جهانی نرفته است حتی در بازی‌های لیگ ملت‌های آفریقا نیز توفیقی نداشته است به جز یک‌دوره که در جمع ۴ تیم حضور داشته است آنهم در سال ۱۹۸۸.

اینکه بیرانوند برای خود شیرینی مقابل فدراسیون و کادر فنی تانزانیا را کوچک نمی‌شمارد یعنی خود بیرانوند هم بی جهت بزرگ شده است.

همان عده‌ای که از نگاه شما تانزانیا را کوچک شمردند همان‌هایی هستند که شما را زیاد بزرگ به حساب آوردند.

برچسب ها: علیرضا بیرانوند ، تیم ملی فوتبال ، تیم ملی تانزانیا
شانس بازیکنان برای حضور در جام جهانی افزایش یافت
با استعفا همه را خوشحال کنید؛
ژنرال باید شجاع باشد نه شجاع پرست!
از نگاه ترانسفر مارکت؛
ایران پایین‌تر از اندونزی هشتمین تیم ملی فوتبال با ارزش قاره کهن
بیرانوند: نمی‌دانم چرا مردم از تیم ملی راضی نیستند/ رسانه‌ها مقصرند!
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
خو راس میگه شما همیشه انتقاد میکنید همین رسانه روزی نیس ک انتقاد نکنه حتی اگ برزیل م ببریم انتقاد میکنید واقعا خسته نشدین دس بردارین حمایت کنید بجا انتقاد
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
خخخخ
60 میلیار خرج رفتن به امارات هم شد
10 هزار دلار هم برای بازی به تانزانیا دادن خخخخخخخ
۰
۱
پاسخ دادن
