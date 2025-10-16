سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال تهران قصد دارد در صورت نیاز مهاجم قرضی این باشگاه را فرا بخواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال که از این هفته با پایان محرومیت می‌تواند روی نیمکت استقلال بنشیند در مورد جوئل کوجو مهاجم قرقیز استقلال که به صورت قرضی از این تیم جدا شده است معتقد است که نباید برای فروش این بازیکن عجله کرد.

ساپینتو از خط حمله خود در بازی‌های قبلی رضایت کامل ندارد و امیدوار است در صورت نیاز این بازیکن را دوباره به استقلال باز گرداند.

تیم فوتبال استقلال در خط حمله داکنز نازون و سعید سحرخیزان را نیز در اختیار دارد، اما در روز‌های گذشته این ۲ بازیکن انتظارات را برآورده نکرده‌اند.

برچسب ها: ریکاردو ساپینتو ، بازیکن استقلال
