باشگاه خبرنگاران جوان - سخاوت اسدی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر با تاکید بر اینکه میدان گازی پارس جنوبی بزرگ‌ترین ذخیره گازی جهان است و حدود ۸ درصد کل ذخایر گاز جهان و ۵۰ درصد ذخایر گاز کشور را در خود جای داده است، نقش این منطقه را در امنیت انرژی ملی حیاتی دانست.

او با بیان اینکه ۷۲ درصد کل گاز تولیدی ایران از این میدان استخراج می‌شود، به سرمایه‌گذاری ۸۹ میلیارد دلاری در زیرساخت‌های این منطقه اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر ۲۸ فاز عملیاتی با ۳۷۵ حلقه چاه، ۳۹ سکو، ۳۲۰۰ کیلومتر خطوط لوله دریایی و ۱۳ پالایشگاه فعال است که مجموع تولید گاز روزانه را به ۷۱۶ میلیون متر مکعب رسانده و ۴۰ رصد بنزین کشور از این پالایشگاه‌ها تأمین می‌شود.

اسدی در زمینه حوزه پایین‌دست، به فعالیت ۲۷ مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید ۴۴ میلیون تن ظرفیت در سال و سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیارد دلاری اشاره کرد و افزود: ۳۰ مجتمع جدید نیز با ظرفیت ۲۲ میلیون تن و ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در دست ساخت داریم که برخی به پیشرفت بیش از ۹۷ درصد رسیده‌اند.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس روند پیشرفت طرح‌های کلان پتروپالایش را نقطه عطفی برای صنعت گاز کشور دانست و گفت: در حال حاضر ۵ پتروپالایش بزرگ در منطقه پارس جنوبی در حال ساخت هستند که مجموع ظرفیت آنها به ۱۷۰ هزار بشکه در روز می‌رسد و ارزش سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها افزون بر ۲.۵ میلیارد دلار است.

وی با تاکید بر نقش راهبردی این طرح‌ها، تصریح کرد: با بهره‌برداری از پتروپالایش‌های جدید، صادرات میعانات گازی کاملاً متوقف شده و بدین ترتیب یکی از فرامین مهم مقام معظم رهبری در حوزه میعانات گازی به طور کامل محقق خواهد شد.

اسدی با اشاره به عملکرد خیره‌کننده منطقه در عرصه صادرات، افزود: در سال ۱۴۰۱ مجموع ارزش صادرات منطقه به بیش از ۱۲.۲ میلیارد دلار رسید و این رقم در سال ۱۴۰۲ افزون بر ۱۰ میلیارد دلار بود. همچنین در سال قبل ارزش صادرات منطقه پارس جنوبی به ۱۱ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده تداوم جایگاه کلیدی و تاثیرگذار استان بوشهر و پارس جنوبی در اقتصاد ملی است.

وی با اشاره به نیروی انسانی منطقه پارس جنوبی بیان کرد: از مجموعه فعالان در منطقه پارس جنوبی بیش از ۴۲ درصد جوانان بومی استان بوشهر هستند.

او با اشاره به دغدغه‌های اشتغال، از راه‌اندازی شورای عالی سیاست‌گذاری با حضور مقامات چهار شهرستان جنوبی و مسئولان قضایی خبر داد تا سیاست‌گذاری و نظارت دقیقی برای رعایت قوانین بالادستی و سیاست‌های دولت اعمال شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با ارائه گزارشی از عملکرد شورای راهبردی و مجموعه مدیریت پارس جنوبی در مسئولیت‌های اجتماعی، خبر داد: تاکنون، از مجموع ۱۷۰۰ میلیارد تومان تعهدات شورای راهبردی، بیش از یک‌هزار میلیارد تومان محقق شده و ۷۰۰ میلیارد تومان تعهد جاری اکنون در مرحله اجرا است. افزون بر این، ۸۰۰ میلیارد تومان تفاهم جدید با فرمانداران شهرستان‌ها و شورای برنامه‌ریزی استان در حال تصویب است که پس از اجرایی شدن، مجموع تعهدات فعال به ۱.۵ همت خواهد رسید.

اسدی همچنین با اشاره به تعهدات شرکت نفت و وزارت نفت در این منطقه تاکید کرد: در حوزه شرکت ملی نفت و وزارت نفت، مجموع تعهدات اجرا شده و در دست اقدام به ۶.۳ همت، معادل ۶۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی، مدیریت موفق بحران در روز‌های دشوار حمله دشمن به پارس جنوبی را مورد توجه قرار داد و گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی، تأمین گاز کشور با همت مدیران و کارکنان پارس جنوبی بدون وقفه از ۷۱ به ۸۴ درصد افزایش یافت. علی‌رغم اصابت دو پالایشگاه منطقه، همه واحد‌ها ظرف کمتر از یک هفته به مدار تولید بازگشتند و فعالیت‌ها با استفاده از توان بومی، پشتکار و پیگیری مجدانه، ادامه یافت.